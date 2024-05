Zvelič pravdu a máš hloupost

V souvislosti s výroky premiéra o poklesu inflace mě zaujala nedávná zpráva Českého statistického úřadu o vývoji cen základních potravin. Podle něj v dubnu oproti březnu podražilo téměř veškeré zboží.

„Vážení občané, zlevňuje se,“ oddechl si premiér Petr Fiala poté, co si ve Strakově akademii otevřel okno své kanceláře a s pohledem na čilý ruch velkoměsta přijal jasné uklidňující signály. „A bohatneme,“ neopomněl dodat, protože při kontrole svých úspor po letech nalezl skoro milionový podíl v lidové kampeličce s názvem Podnikatelská družstevní záložna. A protože to tvrdí dle průzkumů takřka nejoblíbenější světový lídr, musí to být zajisté pravda. Vy ji necítíte?

Dost bylo nadsázky, nad těmito tématy raději žertovat nebudeme. Týkají se každého z nás, a lidé mají zdražování a poklesu životní úrovně doslova plné zuby.

V souvislosti s vidinami ministerského předsedy mě zaujala nedávná zpráva Českého statistického úřadu o vývoji cen základních potravin. Podle něj v dubnu oproti březnu podražilo téměř veškeré zboží. Tak například cena kilogramu vepřové pečeně se meziročně zvedla o šest korun, za eidam dáte o více než pět korun víc, za máslo o koruny čtyři. Za jeden měsíc. Radost by měli mít i motoristé, když od začátku roku si za litr Naturalu 95 připlatí pět korun, dnes už běžně stojí přes 40 korun. A to nemluvím o budoucích cenách ovoce, které před několika dny zničil mráz napříč Evropou.

U pohonných hmot se chvilku zastavím. S velkým humbukem vláda po začátku války na Ukrajině v únoru 2022 schválila novelu zákona o spotřebních daních, díky které došlo ke snížení této daně u motorové nafty a benzínu o 1,50 koruny na litr. „Očekáváme, že s přispěním cenového monitoringu toto opatření povede ke snížení ceny pohonných hmot s pozitivním dopadem jak na motoristy, tak na podnikatelský sektor,“ sdělilo tehdy Ministerstvo financí. Současný pohled na cenové totemy u pump je rozhodně pozitivní. Připomínám, že po několika měsících kabinet daňové zvýhodnění zrušil, což je nyní u čerpacích stanic znát.

Rostoucí ceny energií včetně pohonných hmot a vody jsou přitom hnacím motorem inflace, protože se promítají do nákladů v podstatě všech firem a domácností. A česká vláda má zřejmě pocit, že stačí velkohubě prohlásit „už je fajn a jedeme dál“. Její rétorika totální amnézie nad více než dvacetiprocentní inflací za dva roky a dramatickém snížení koupěschopnosti obyvatelstva vás má zachránit.

Kdo si ale mne ruce, je ministr financí. Drahota mu do erární kešeně přinese hodně miliard navíc. Bylo by dosti naivní si myslet, že je použije ve prospěch občanů České republiky. Raději nechá vydělat zbrojařské firmy a jejich obchodní zástupce. Vždyť cizinec není našinec.

Tak co, kam letos pojedete autem na dovolenou?