Myšlenky blízké šílenství

Co napsat do perexu, kdo nemá fantazii ať to nečte. Kdo nemá duši kočovného pastevce ať to nečte. Kdo má v sobě alespoň trošičku filozofa a romantika, čtěte!

Myšlenky blízké šílenství Proti slunci, které oslepuje jen obrys, který naznačuje. Nádherná hrdá gazela čistota, cnost, krutá nevěra. xxx Z mlhy uhnětená měkká vlídná ňadra rozkoši zasvěcená. Jak moře houpající klín po žhavém dechu úlevu skýtající stín. xxx Povadlé kozy kurvy z bordelu. Milostný úsměv křídla andělů. Nemůže za to nohy roztáhne každému. Má to prostě ráda, nejde o nevěru. Sošná krása chování kněžky, pak výbuch vášně a mluva děvky. Xxx Opřede, omámí, omotá z chlapa udělá dítě. Zmámí, naláká z muže udělá žebráka. Výbuch, zemětřesení, šílenství, jen úsměv a lehké pohlazení, něha a sladké snění. Pot a zápas blízký vraždění, vypnutý rozum blízko peklu. Rozkoš a úleva podobná smrti. Xxx Půlnoční tůň skoro snění. Bílý kůň a vraná kobyla. Je to pravda i kdyby nebyla. Je to věčnost v malém okamžiku, kdo ho neprožil nepochopí. xxx Jsem dědek, co naplat ale holky, dámy, ženy všechny vás mám rád.