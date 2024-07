Vedro

Někdy nevíte, zda se to přihodilo vám, nebo vám to někdo o někom jiném vyprávěl? Třeba se vám to zdálo, nebo jste si to vymyslel?

Vedro Vedro ..................... vedro .............................................. vedro Pot se mi řine z čela a pálí v očích, je opravdu neskutečné vedro. Courám se po lukách a rozpálených polích. Jsem tu sám, daleko široko není nikdo. Zdá se mi to, nebo jde někdo proti mně, je to žena, co tu dělá v tom vedru? Jdu k ní, musím přijít na kloub té záhadě i v lehkých šatech musí být zpocená v tom parnu. Nevadí jí to, zdá se být ve výborné náladě. Je blíž ........................a blíž ............................................................a blíž Již rozeznávám její rysy, barvu očí, vlasů. Neznám ji, tak prosím pojď ještě trochu blíž. Oči má modré, vlasy barvy okolních klasů, Abych cítil tvou vůni se ještě trochu přibliž. Překříží ruce a jedním tahem šaty svléká, Proč to dělá, je to tím vedrem, nebo čím? Má břicho, faldy, povislá prsa, je nádherná. Těla po sobě kloužou, proč se nedivím? Tahle příhoda není ani trochu záhadná.