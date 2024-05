Mordechaj Maisel

Připadám si tu s tou svojí poezií tak trochu nepatřičně. Obloha je takové zrcadlo světa. Je to i promítací plátno pro různé příběhy a obrazy. Je to kopule, která zastřešuje vše.

Myšlenky blízké šílenství

Co napsat do perexu, kdo nemá fantazii ať to nečte. Kdo nemá duši kočovného pastevce ať to nečte. Kdo má v sobě alespoň trošičku filozofa a romantika, čtěte!