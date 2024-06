Dvě dlaně.

Co bylo v životě jen tak a co opravdové? Co bylo v životě sen a co pravé? Nevím, možná že oboje, ale to přece není možné. Nebo je?

Dvě dlaně. Je to úmysl, nebo únava pluji v želé, nebo prostoru. Je to přelud, nebo postava, proč má tu podobu. xxx Oči modré, zelené, hnědé… Jak andílek, tygřice a ty laskavé moudré, než smete tě vichřice. xxx Představa se spojuje zaostřuje a hned zas rozplývá. Na jednotlivé postavy se rozpojuje, na dosah a přece vzdálená. xxx Hebké ruce hladící, rudé rty líbající, záplava něhy. xxx Barvy jak louka rozkvetlá, divoká hudba. Do ucha ti jedna zašeptá, vášnivě tě objímá druhá. xxx Byla to jen fantazie, možná ano možná ne. Láska, snění, poezie, přání mámivé. xxx Dvě ruce se snoubí, ta dlaň v mé dlani má artritické klouby a všechno snění nevyměním za ní.