Už zase svítí slunce. Festival Khamoro po šestadvacáté.

Kdo neví, co Khamoro je, nechť zpozorní. Tento festival už čtvrt století do Česka přiváží to nejlepší, co může světová romská hudba nabídnout. Makedonskou dechovku, klasické Flamenco v novém kabátě ale i gastro show!

Khamoro už není jen tak nějaký festival. Je to tradiční a světový festival. Dvacet šest let organizace, víc než dvě stě šedesát kapel a třiatřicet zemí světa. Co rok, to hvězdy world music.

Loni jsme si společně mohli užít třeva MAHALA RAI BANDA, nebo světovou premiéru projektu kapely The Rosenberg Trio & Family. Jak to tam vypadalo? Podívejte se!

Ani letos to nebude jiné. Přijede to nejlepší, co přijet může. Týdenní maraton odstartuje v neděli 26. května Khamoro party v pražské Stromovce. A dorazí tam hvězda ze Slovenska – Igor Kmeťo. K němu teprve šestnáctiletá zpěvačka Vanesa Horáková, což je vycházející hvezda a jedna nejvyhledávanějších romských zpěvaček nejen na Slovensku. Její song Pojďme ruky hore doslova obletěl celý svět. Jen na Youtube má skoro 6 milionů zhlédnutí.

Igora Kmeťa netřeba příliš představovat. Charismatický funkový zpěvák a všestranný muzikant se proslavil hlavně působením v kapele Kmeťoband spolu se svým otcem. Za průlomové album Bubamara z roku 2003 získali výjimečné ocenění – multiplatinovou desku. V současné době spolupracuje s hvězdami českého a slovenského showbyznysu jako třeba Rytmus, Dara Rolins nebo Anita Soul.

PRAVÁ CIMBÁLOVKA I FASCINUJÍCÍ FLAMENCOVÁ SHOW

I když Khamoro zdaleka není jen o hudbě, koncerty tradiční romské hudby patří k těm nejatraktivnějším částem největšího romského festivalu na světě. Jejich koncept vychází z toho, že Romové žijí rozptýleně po celém světě. O tom svědčí i zastoupení jednotlivých států, které na festivalu Khamoro v uplynulém čtvrtletí ukázaly kus ze své kultury. Vedle pravlasti Romů Indie to byly třeba i Turecko, Egypt, Brazílie, Kazachstán, Portugalsko, Spojené státy, Rusko, Španělsko a mnoho dalších. Letos nebude chybět nefalšovaná cimbálovka. „Cimbálovka Erika Holuba má ve svém repertoáru všechno, co si pod pojmeme tradiční romská hudba českých a slovenských Romů můžeme představit. Cimbál, housle, violu, kontrabas a znamenitou zpěvačku ze slavné muzikantské rodiny – Eriku Fečovou.

Kromě těchto výtečných muzikantů se návštěvníci můžou těšit i na legendární Ciganos d’Ouro z Portugalska, kteří na Khamoru vystupovali už několikrát a vždy sklidili obrovský aplaus publika. Speciální show přinese do Prahy i soubor Barcelona Flamenco Ballet, který nabízí úplně nový pohled na dědictví španělských Romů. Formaci před sedmi lety založil tanečník a choreograf David Gutiérrez, který pochází přímo z kolébky flamenca – samotné Andalusie. S flamencem začínal v pouhých čtyřech letech a učil se od těch největších mistrů. Dnes je považován za jednoho z nejtalentovanějších tanečníků flamenca na světě.

Ale to není všechno. „Na koncertech tradiční romské hudby se lidé můžou těšit i třeba na jednu z nejlepších a nejznámějších balkánských dechovek na světě, na chytlavé olašské čapáše z Maďarska nebo na známé písně z legendárního filmu Cikáni jsou do nebe v podání souboru Ame Roma z Lotyšska, který více než 50 let rozvíjí romskou tradiční hudbu z východní Evropy,“ doplňuje Laburdová. Podle ní Khamoro i letos nabídne koncerty světově uznávaného gypsy jazzu. Organizátoři slibují hvězdy světového formátu. „Těšit se můžete na skutečné mistry, kteří následují stopy zakladatele gypsy jazzu – samotného Django Reinhardta,“ říká hlavní dramaturg a producent festivalu Džemil Silajdžić.

POPRVÉ GASTRONOMICKÁ SHOW

„Aven te chal“ – přijďte se najíst. Tímto výstižným názvem zve Khamoro na svou vůbec první gastronomickou show. Hlavní roli bude mít největší romská kulinářská hvězda v Česku a na Slovensku – foodbloger a kuchař Pavel Berky. Finalista slavné televizní soutěže MasterChef Česko přímo na lodi v romantickém prostředí smíchovské náplavky připraví pro návštěvníky tradiční romská jídla v supermoderní verzi. Mluvčí festivalu Claudie Laburdová prozrazuje, co se bude podávat: „Třeba Pavlův rodinný recept – fazolový guláš se třemi druhy masa. A těšit se můžete i na legendární Gypsy Burger, který spojuje hned několik tradičních romských pokrmů. Moc se na tuhle kulinářskou akci těšíme.“

Kromě gastronomické show připravili organizátoři i další bohatý doprovodný program. Filmové projekce, výstavy, ale i divadelní představení Slovenského národního divadla Budete mať luft! Poměrně kontroverzní inscenaci budou mít možnost lidé v Česku vidět vůbec poprvé. Představení je rekonstrukcí tragické události, od které uběhlo skoro sto let a stále se o ní mlčí. V noci z 1. na 2. října v roce 1928 skupina výtržníků ze západoslovenské obce Pobedim během zábavy zaútočila na nedalekou romskou osadu. Výsledkem pogromu byly zničené domácnosti, množství zraněných a šest obětí – mezi nimi i šestileté dítě. „To představení není úplně pro slabší povahy,“ přiznává mluvčí festivalu Laburdová.

I letos Khamoro nabídne i odborný program. Spolu s organizací Romea připravuje debatu o školství, na kterou dorazí experti na vzdělávání, lídři stipendijních programů pro mladé Romy ale i sami romští absolventi středních a vysokých škol. Diskutovat budou mimo jiné o tom, kam se posunulo české školství ve vztahu k Romům od roku 1989, jaké možnosti mají dnešní mladí Romové při přechodu ze základní školy na školu střední a jakou mají mladí Romové motivaci ke studiu, kde hledají oporu a pomoc.

Khamoro v současné době navštěvuje ročně zhruba 10 tisíc návštěvníků. Během své existence získalo vlastní skalní fanoušky, kteří za ním neváhají rok co rok přijíždět třeba až ze Spojených států, Kanady nebo Jihoafrické republiky. „Na Khamoru vznikají dlouholetá přátelství a není výjimkou, že se právě na našem festivalu poznali lidé, kteří spolu později založili rodinu. Festivalové akce teď navštěvují i se svými dětmi, možná už teenagery,“ uzavírá mluvčí festivalu Claudie Laburdová.