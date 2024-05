Co bude nové na Khamoru? Bude vařit Pavel Berky z MasterChefa!

Když člověk řekne Festival Khamoro, napadne ho hudba. Jak jinak. Letos to ale není jen o hudbě. Na festivalu nabídneme třeba divadlo nebo gastro show. A ne ledajakou. Hvězdnou, unikátní!

Víte něco o romské kuchyni? Možná ano, možná ne. Ale spojení romské kuchyně a úspěšné kuchařské hvězdy? To zní víc než dobře. A tak jsme si pozvali Pavla Berkyho, aby v 1. června od 13 hodin v (A)void café u výtoňské náplavky předvedl, co to vlastně ta romská kuchyně je. A co se bude podávat? Třeba rodinný fazolový guláš se třemi druhy masa, nebo legendární Gypsy Burger, který spojuje hned několik tradičních romských pokrmů. Aven te chal – přijďte se najíst!

Každý, kdo v roce 2020 sledoval slavnou kulinářskou soutěž Masterchef, si jistě pamatuje sympatického Slováka Pavla, který tehdy skončil na třetím místě. To ho vystřelilo do kulinářského světa. Na podzim roku 2021 odstartoval na Televizi Seznam svůj vlastní pořad Ve dvou se to lépe vaří a v téhož roku vydal svou první kuchařku, která následně dokonce získala ocenění Památníku národního písemnictví a Ministerstva kultury České republiky v soutěži Nejkrásnější knihy roku 2021.

Pavel ale není pouze kuchař, je to především úspěšný módní návrhář. Ostatně právě za studiem módní tvorby se v roce 2009 přestěhoval z Rimavské Soboty do Prahy, aby mohl studovat na pražské UMPRUM. Za svou kariéru vyhrál mnoho soutěží, např. Top Style Designer na veletrhu Styl a Kabo v Brně, a navrhoval oblečení pro celebrity, jako je Lucie Vondráčková nebo zpěvačka Monika Bagárová.

Pavel na svých sociálních sítích (Instagramu, Facebooku, TikToku a YouTube) a blogu na pavelberky.com/recepty každý den inspiruje statisíce fanoušků nejen novými kuchařskými recepty a tipy, ale také módními trendy. Celkem ho sleduje 360 tisíc lidí, díky čemuž je nejsledovanějším česko-slovenským módním návrhářem a účastníkem soutěže MasterChef Česko na sociálních sítích.

Letos máme to štěstí, že se s námi Pavel dal dohromady, aby divákům Khamora připravil delikatesy, na které jen tak nezapomenou. Přijďte si tak užít krásné sobotní odpoledne na pražské náplavce. Nebudete litovat! Aven te chal – přijďte se najíst!