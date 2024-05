Na Khamoru zahraje Igor Kmeťo a Vanesa Horáková. Slovenská reklama na funky!

Už zase svítí slunce. Festival Khamoro po šestadvacáté.

Kdo neví, co Khamoro je, nechť zpozorní. Tento festival už čtvrt století do Česka přiváží to nejlepší, co může světová romská hudba nabídnout. Makedonskou dechovku, klasické Flamenco v novém kabátě ale i gastro show!