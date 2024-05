Trochu drsná diskuze před hospodou na Vinohradech

Migrační pakt je prý úspěchem

V realitě to bude hodně drahý úspěch. Taky to není úspěch náš, ale těch, co si ho připravili. Další podstatná chyba současné vlády stejně, jako chyba se zastropováním cen energií u prodejců, která zavinila inflaci přes 20 %.