Volby do EP 2024 - přehledně hlavní body politických stran

STAN

prounijní,

spíše proimigrační



[D. Nerudová]

Evropa silnější v rámci NATO, vlastní obrana EU; rozumná legální imigrační politika, solidarita; zahr politiku EU rozhodovat kvalifikovanou většinou; posílit evropský rozměr voleb do EP;

pro nefosilní energetiku;

co nejrychlejší přijetí eura;

volební právo od 16 let;

dobré podmínky pro ochranu neziskových organizací, aktivistů a obránců práv v EU

• rozšíření EU; snížení zbytečných regulací; volební právo od 16 let; zahr politiku EU rozhodovat kvalifikovanou většinou; posílit evropský rozměr voleb do EP; dobré podmínky pro ochranu neziskových organizací, aktivistů a obránců práv v EU

• co nejrychlejší přijetí eura

• posílení evr. pilíře NATO a prohloubení spolupráce mezi státy EU v obraně, pomoc Ukrajině

• zesílíme ochranu vnějších hranic, posílení Frontexu, zavedeme přísné hraniční kontroly, rychlou návratovou politiku a efektivní spolupráci sezeměmi původu i tranzitu

• Evropa světovým lídrem v zelených technologiích; upouštění od fosilních paliv, přechod na nízkoemisní energetiku a dopravu;

• proti dezinformacím; ochrana osobních údajů

• energetická, surovinová, potravinová a léková soběstačnost a bezpečnost Evropy; udržitelné zemědělství; spravedlivé zdanění technologických gigantů, pravidla proti daňovým rájům; rychlovlaky; navýšit Erasmus+