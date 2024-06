Drony a tanky

Platí opakované tvrzení, že generálové mají tendenci se připravovat na minulou válku. Až do ruské invaze na Ukrajině to bylo diskutabilní téma, protože od II. světové žádný zásadní moderní konflikt neproběhl.

To co vidíme na válce mezi Ruskem a Ukrajinou je ohromný technologický vývoj válčení, který provázel obě světové války. Začátek byl standardní, včetně využité techniky. Ale drony z této války udělaly úplně jiný střet. Těžká technika i vojáci jsou na bojišti ve stálém ohrožení levných, ale ničivých létajících strojků. A nyní i dochází k posunu k pojízdné technice. Obě strany začínají využívat drony k „obvyklému“ válčení. Místo lidí a obrněné techniky. Z války se stále více stává střet dronů a jako taková je zcela odlišná od předchozích konfliktů. Především tanky a obrněná technika to mají dost obtížné. Stále více se objevuje otázka, jaké místo vlastně bude mít těžká technika v budoucích konfliktech. Kacířsky - zda vůbec nějaké. Změnu válčení je nutno pečlivě sledovat a vyhodnocovat. A možná i zvážit, zda nákup nových Leopardů pro Armádu ČR dává smysl. Pokud to není jen politika.