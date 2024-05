V Pieninských horách u Červeného Kláštora, se odemykala klíčem řeka Dunajec.

Cestujeme autem , takový menší "fast photo shooting"

Cestovat se dá různými způsoby, já zvolila a vyzkoušela si, jaké to je v takzvaném "Bydlíku". Je to obytný vůz, který nabízí spoustu možností a komfortu. Na své cestě fotím to, co mne zrovna cvrkne do "nosu".