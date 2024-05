Zbláznil se Babiš definitivně?

Na první pohled by to tak mohlo vypadat, ale bohužel v tomto směru evidentně blbne již dlouhodobě a blbnul takto dokonce i když zde vládl.

To, že je Andrej Babiš pravděpodobně psychopatický magor, je asi většině lidí zřejmé už z jeho verbálního projevu. Jen připomenu jeho asi nejslavnější dadaistickou báseň, kterou přednesl v pražském Mánesu.

A už v roce 2020 se netajil tím, že mu jsou blízká jakási podivná učení, vědmy a podobně. Připomenu jeho příspěvek z 21.6.2020:

Prosimvás včera večer byla strašně důležitá věc. A dvacettři čtyrycet tři byl slunovrat. Zatmění slunce, měsíc v novu á matka Země a otec Slunce nám vskázali prosímvás, že máme spolupracovať. Spolupracovať. Aspoň čtyry měsíce. Že se máme spojiť a že nám tady do tý naší zemičky nigdo něbude mluvit. Ani ty velký, ani nigdo ze zahraničí ...

Opravdu zcela vážně vyprávěl i to, jak věří v astrologii a horoskopy. Dokonce to obhajoval Pythagorem a Karlem IV před letopočtem (těžko ovšem říct kterým). A že místo v Boha věří na Vesmír, na Energii, na Zdroj. Ať už tím teda myslí cokoli. Prý pro minulé kritice zavolal své „astrologičce“ (to je nějaké další nové slovo v babišštině? není již čas vydat nějaký slovník té podivné řeči, kterou umí jenom on?) ve Švýcarsku a ta mu prý sdělila tyto informace celonárodního významu:

Novoluní v Raku s sebou přináší rozpor v politické oblasti a že se naše naděje a cíle mohou ocitnout ve slepé uličce. Mars v Rybách varuje, že naše domluva nebude jednoduchá. V této komplikované době je nutné sjednotit naše síly

Pan Kmenta prý kdysi poznamenal na Twitteru, že když psal knihu Boss Babiš, tak dostal informace od lidí Babišovi hodně blízkých, že prý má dvě vědmy, skrz které komunikuje s vesmírem a věří tomu, že je Vyvolený. Od nich nejspíš dostává i homeopatika na křivdu, jak sám jednou prohlásil.

A dnes na mne na Facebooku vyskočilo tohle:

Opravdu nám vládlo něco takového? A chtělo by to vládnout znovu? Když si představím, že vládní rozhodnutí někdo nejspíš dělal a chtěl by opět dělat na základě informací od vědmy a z tarotových karet, tak mi je docel mdlo. Ovšem vysvětlovalo by to ten chaos za jeho vlády.