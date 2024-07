Plánovaný zákon o zálohování PET lahví vyvolává smíšené reakce. Zatímco někteří ho vnímají jako krok správným směrem k větší recyklaci a ochraně životního prostředí, jiní kritizují jeho potenciální negativní dopady.

Osobně patřím spíše ke kritikům. Jsem přesvědčen, že je u nás nejen zbytečný, ale dokonce kontraproduktivní. ČR patří v třídění (nejen) plastových odpadů k evropské špičce i bez tohoto zákona, lidé to dělají dobrovolně ať už pro to mají jakékoli důvody. Pro někoho je na prvním místě ekologie, pro jiného třeba finanční motivace, či kombinace obojího.

Mám dům v jizerskohorském městečku a tam si platíme popelnice na směsný odpad podle velikosti nádoby a četnosti svozu a ne byrokraticky podle počtu osob. Tudíž se lidem finančně vyplatí třídit odpad, aby zbytečně nezaplňovali vlastní placenou popelnici. K tomu nám magistrát dal navíc zdarma ke každému domu žlutou a modrou popelnici, abychom měli to třídění co nejjednodušší. Možná časem dodá i popelnici na sklo, to jediné je nutné nosit k nejbližšímu sběrnému místu.

Většinu času žiji v Praze a tady to mám podobné, také si platíme za velikost a četnost svozu popelnice, jenom tříděný odpad musíme nosit na sběrné místo, ovšem těch je tady tolik, že to mám jen o pár desítek kroků dál.

Osobně si nedokážu představit, že bych táhl pytel nezmačkaných PET lahví tramvají (v Praze se mi nevyplatí držet auto) do práce, abych je mohl při nákupu po cestě z práce vrátit někde v supermarketu (povinnost vykupovat PET podle toho návrhu mají mít pouze obchody nad padesát metrů čtverečných), který poblíž opravdu nemám. To raději oželím ty čtyři koruny na lahvi a zmačkané to hodím do popelnice. Ostatně tou zálohou si to vlastně předplatím. Měsíčně vypiji přibližně dva až tři kartony neochucené Magnésie, což by na těch zálohách dělalo cca stovku. To mi za tu pakárnu s vracením opravdu nestojí.

Nemluvě o tom, že obcím by po přijetí toho zákona ubyl významný zdroj příjmů, takže by klesla motivace starat se i o ostatní tříděný odpad a naopak by se posílila motivace zvyšovat daň z nemovitostí, aby ten výpadek příjmů nějak kompenzovaly.

Kdyby naše republika nebyla v třídění na špičce, tak bych ten zákon asi i jakž takž chápal, ale takhle mi to připadá jako snaha sebrat ty peníze obcím a dát je určitým lidem, kteří v tomto oboru podnikají, jinak si to vysvětlit neumím.