Dokumentární film o nálezu dvanácti lidských ostatků na Novobystřicku

Roku 2017 tým Tomáše Pancíře zkoumá zajatecký tábor na Novobystřicku. V rámci něho s Adler filmem natáčí výpovědi posledních žijících pamětníků. Růžena Švecová ale všem odhaluje místo nové, s dávným pohřbeným tajemstvím...

Dvoudílný časosběrný dokument, který vznikl v rámci projektu Interreg (z fondu malých projektů Rakousko - Česká republika: KPF-01-298), za přispění Evropské unie. Novobystřicko ve stínu války spojuje dochované pamětnické výpovědi, historická fakta a archeologický výzkum Filozofické fakulty Jihočeské univerzity do jednotného celku. Můžeme tak nahlédnout do života a dění jedné pohraniční obce, která byla roku 1938 odtržena od Československa. Válka se jí – jako jiným podobným obcím – po většinu času vyhýbala, aby do ní na samém konci přímo spadla se všemi tragickými důsledky, nejen pro ní, ale i pro okolní obce, jako například rakouské Reingers.

PRVNÍ A DRUHÁ ČÁST DOKUMENTU

BONUSOVÝ MATERIÁL

VYSTŘIŽENÉ SCÉNY

REPORTÁŽ Z RAKOUSKÉ PŘEDPREMIÉRY

REPORTÁŽ Z PROJEKCE V BIOGRAFU KOTVA