Navíjení hedvábí a Tai chi

Pohyby Tai chi v Číně přirovnávali k jevům jim běžně známým. Pojem navíjení hedvábí odkazuje na specifický druh pohybu, který uplatňujeme při cvičení a kultivujeme jej, abychom dosáhli tzv. vnitřní síly.

Řekněme si nejprve krátce o hedvábí. Pravé hedvábí tvoří housenka motýla bource morušového. Housenka se živí výhradně listy z čínské bílé moruše. Po cca 33 dnech svého života si vytvoří kokon. Hedvábné vlákno se získává rozvinutím kokonu. Je dlouhé až 1000 metrů.

Hedvábná látka vznikla ve starověké Číně. První zmínky o bourci morušovém a hedvábí pochází z 3. tisíciletí př. n. l. Podle jedné z legend si hedvábné příze všimla císařovna Si Ling-Ši. Kokon bource morušového jí spadl do teplého čaje a když ho chtěla vtáhnout, odvinula z něj vlákno. Zpočátku bylo hedvábí určeno jen pro císaře. Za prozrazení technologie výroby hrozil trest smrti.

Trvalo to dlouho, postupně se však výroba hedvábí dostávala do Korei, Japonska a Indie. Dle pověsti se tajemství výroby hedvábí dostalo do Evropy v 6. století, kdy 2 mniši vynesli vajíčka bource morušového v duté holi. Rozvoj hedvábnictví v Evropě spadá do 12. století. V českých zemích se hedvábnictví rozvíjelo od 18. století a ve 20. století bylo nahrazeno hedvábím syntetickým.

Co má navíjení hedvábí společné s Tai chi?

Je hned několik aspektů, na které se můžeme u navíjení hedvábí zaměřit:

Rotační pohyb

Housenka bource morušového dělá kokon tak, že hlavou vytváří krouživý pohyb v podobě osmiček. Tímto způsobem během 2 – 3 dnů kolem sebe vytvoří kokon. Když pak budete vlákno z kokonu odvíjet, kokon se bude točit. Při cvičení Tai chi pažemi a nohama děláme kruhové pohyby, vše je to o kruzích a spirálách.

Plynulost pohybu a cit

Vytažení vlákna vyžaduje cit. Čím delší vlákno, tím je kvalitnější. Aby se nepřetrhlo, je třeba plynulý neustálý pohyb. Přesně tak pracujeme i s pohybem v Tai chi.

Držení tajemství

Je to zvláštní, ale stejně jako výroba hedvábí byla dlouho utajena, tak i technika navíjení hedvábí v Tai chi bývá skryta. Pokud vám to váš učitel nevysvětlí a vy to nebudete dostatečně dlouho procvičovat, techniku a její účinky neprocítíte a ani nepochopíte.

Navíjení hedvábí = vnitřní rotační pohyb

V naší škole navíjení hedvábí označujeme jako vnitřní pohyb. Na stránce Vnitřní a vnější pohyb se dozvíte, jak jej popisujeme srozumitelným způsobem. Tento druh pohybu nacvičujeme v pažích i nohách. Umíme-li jej propojit s pohybem celého těla, dopracujeme se ke zdravotním i bojovým přínosům této techniky.

Navíjení hedvábí je technika, kterou vkládáme do všech pohybů Tai chi. Každá škola by měla mít metodu, jak tuto techniku nacvičuje. Jinak by cvičení bylo jako zkoušet hrát na hudební nástroj bez vytváření zvuku.