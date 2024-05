Český národní pták? Ledňáček!

V minulém roce Ondřej Neff navrhl na českého národního ptáka ledňáčka. Učinil tak v Posledním slovu Lidových novin. Dnes se k němu připojuji a k jeho zdůvodnění přidávám následující:

1.) Ledňáček je skutečně krásný pták. Ne nadarmo se mu říká „létající drahokam“. V něm se naplňuje platnost přísloví „Co je české, to je hezké“.

2.) Ledňáček je samotář, který navzdory své kráse nerad exhibuje. V tomto dokazuje platnost bonmotu, že „v Česku žije deset miliónů samotářů.

3.) Bylo by trapné, kdyby se národ naší velikosti a charakteru chtěl přirovnávatk nějakému velkému dravému ptáku. Ledňáček však také není vegetarián.Je to malý pták, ale svoji kořist si dokáže vybojovat.

4.) Ledňáček je sice krásný pták, ale když se na něj podívámezblízka, již tak krásný nám připadat nemusí. Ne nadarmo si přijeho pohledu můžeme připomenout Heydrichův výrok, že Češi jsou“smějící se bestie“.

5.) Ledňáček symbolizuje vztah Čechů k lednímu hokeji. Již za první republiky se stali naši hokejisté několikrát mistry Evropy. V roce 1938 jsme dokázali v hokeji vyhrát nad Německem. V roce 1950se naši zlatí hokejoví reprezentanti dostali do komunistického kriminálu.V roce 1969 jsme dokázali vyhrát nad hokejisty našich okupantů ze Sovětského svazu. Po sametové revoluci jsme se dočkali zlaté medaile na mistrovství světa v Naganu (1998). A poslední hokejová výhra je čerstvá pouze několik dní (26.5.2024).Vždy, když naše země procházela obdobím krizí nebo zrady, byl to lední hokej,který se nám snažil vykompenzovat šrámy na národním sebevědomí. Zní to možnápovrchně, ale je to tak.



No řekněte, může nějaký jiný pták vystihnout lépe českou národní povahu než ledňáček?