Nějaký papaláš jel s modrým majáčkem ?

To je pastva pro prostý lid a případ do pranice, respektive do diskuze ! Přistižený provinilec to jistě hezky schytá.

Takových excesů jsou stovky, jen je nikdo nevidí, nebo je z devotnosti nenapráská do veřejného mediálního prostoru. A vůbec, jak taková fotka může vzniknout? A je to zrovna ten onen o kterém je řeč? Papalášství je projev arogantní bohorovnosti, nepostižitelnosti a demonstrace momentální moci. Nikdy nezmizí. Je součástí lidských smeček po celou dobu celé známé historie a je trvalým úkazem nekonečné a věčné stratifikace lidského osídlení planety. Určitě si takové chování zaslouží odsouzení a posměch, ponejvíce od takzvaného obecného lidu. Dnes se s úspěchem předvádí a kritizuje papalášství bývalých vládnoucích kompartajních aparátčíků, kteří měli dokonce i své nemocnice a rekreační sídla pro vyvolené. Změna režimu pak přinesla očekávání, že vrcholní členové vládnoucích klanů, střídajících se u vládních vesel, se tak chovat nebudou a budou vzorem demoktratické skromnosti a jiných cností. Zřejmě to však byla marná očekávání, protože čas od času se papalášské manýry objeví a ukazují v nerůznějších podobách a souvislostech. Proto lze v neprostupné džungli vládnoucí byrokracie spatřovat veškeré projevy protekcionismu, nepotismu, klanové řevnivosti a osobních averzí. Jeden modrý majáček na dálnici a spěchající potentát je jen okrajovou příhodou.