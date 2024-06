Koukáte rádi do ledničky?

Mé kočce stačí koukat na ledničku... a na mě... a na ledničku... a na mě :D Dobře ví, že jejímu pohledu nikdy neodolám!

Pročpak stojí u lednice?

Ví, že tam je všeho více!

Možná čerstvé masíčko?

I kdyby jen maličko!

Anebo snad paštika?

Jednoduchá matika:

Kdo se neptá, nedoví se.

Kočka tedy postaví se

každé ráno k ledničce

a pak říká paničce:

Na dobrotu tady čekám,

před tebou jen tiše smekám!

Vím, že jako mistr vaříš

nebo se tak aspoň tváříš.

Řekni, co dobrého máme,

co si spolu dneska dáme?

Sama přece dobře víš,

že neumím chytit myš.

Na krmení tebe mám,

lásku svou ti za to dám... :)