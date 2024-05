Rada pro veřejné zdraví: Jen trafika

Trafiky v pravém slova smyslu, tedy prodejny cigaret, tabáku, novin a časopisů, mizí. Nahrazují je politické trafiky, u některých ani člověk neví, zda se jejich zřizovatel zbláznil, nebo zkouší, co volič vydrží.

Tato vláda, sebemrskačsky přiznávám, že jsem k jejímu vzniku přispěl svým volebním hlasem (klasická volba nejmenšího zla), slibovala štíhlý úsporný stát a méně byrokracie. Realita? Hned po vzniku rozšířila počty ministrů a zbytečných pozic ještě zbytečnějších politických náměstků na ministerstvech, což jsou klasické trafiky pro partajníky, na které se nedostaly jiné posty. Trafiky (prodejny) se rozdávaly už od 18. století, tehdy s bohulibým účelem zajistit obživu válečným veteránům. Většinou invalidům, kteří přišli v nesmyslných válkách o nějaké údy, což jim znemožňovalo vykonávat jinou práci. Dnešní političtí trafikanti ale mají všechny údy v pořádku, jsou zdraví a schopní (?) se živit jakoukoliv prací. Trafiky nepotřebují.

Teď ministerstvo zdravotnictví ohlásilo vznik nové instituce, Rady pro veřejné zdraví. Co to je? Má to být B-tým ministerstva? Ne, je to jen nová trafika, asi inspirovaná vznikem Národní sportovní agentury – ta měla vnést řád do financování sportu, ale peníze se tam ztrácejí a nekontrolují stejně jako v dobách, kdy dotace přidělovalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Rada pro veřejné zdraví svým názvem napovídá, že bude nám, občanům, prostřednictvím nových státních úředníků radit, jak naložit se svým zdravím. Konečně! Jakmile úředníci usednou do svých polstrovaných křesel a vydají instrukce, jak zdravě žít, obézní ihned přejdou z hambáčů na mrkev, feťáci z pervitinu na vitamin C, kuřáci budou inhalovat lesní vzduch, alkoholici začnou vzývat pramenitou vodu a sportoviště i příroda se zaplní nadšenými sportovci. A všichni budou šťastní, krásní, psychicky vyrovnaní a hlavně zdraví, protože dostali rady od Rady pro veřejné zdraví.

Jestli této zázračné trafice věří ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, no potěš pánbůh.