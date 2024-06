Vesmír v Brně

Udělali jsme si výlet do Brna, druhého největšího města v České republice a zároveň největšího města na Moravě.

Kam jsme se zašli s dětmi podívat? Ve stínu brněnské džungle je schovaný Letohrádek Mitrovských, kde právě probíhala výstava Nejkrásnější pohádky. Všude kolem nás byly velkoformátové obrázky ze známých pohádek. Připomněli jsme si pohádky jako je Popelka, Perníková chaloupka, Červená Karkulka, Sněhurka a sedm trpaslíků, Budulínek, Smolíček, Dlouhý, Široký a Bystrozraký nebo Šípková Růženka. Každá pohádka měla na stěně svůj text, to kdyby třeba někdo zapomněl, o čem je. Líbilo se mi, že pro nejmenší návštěvníky bylo ke každé pohádce nachystáno i několik úkolů, které měli splnit. Interaktivní dovednostní úkoly zaměstnaly malinké děti i starší návštěvníky.

Mám doma malého kosmonauta a tak naše kroky pokračovaly na Výstaviště v Brně. Tady musím napsat, že jsem zalitovala, že den nemá víc než čtyřiadvacet hodin. Největší výstava kosmonautiky v Evropě Space Mission předčila veškerá má očekávání. Mohli bychom na ní strávit i dva dny a stále by bylo co si prohlížet, sledovat nebo číst. Celá výstava je detailně propracovaná a obsahuje obrovské množství originálních exponátů z výcviku. Mohli jsme nahlížet do kabin, kde pobývali skuteční kosmonauti, viděli jsme originální skafandry sovětských i amerických astronautů. Celá výstava začíná vesmírným kinem, kde se promítá dokument, mapující cesty lidstva na oběžnou dráhu. Poté jsme se začetli do osudů kosmonautů a zavzpomínali na zvířata, která byla vyslána do kosmu. Nechybí ani „kapsle“ - letové zařízení šimpanze ENOSE s jeho kombinézou. Mohli jsme se dotknout obří trysky motoru rakety, která vynesla raketoplán do vesmíru. Na stěně jsme shlédli video, které nám ukázalo, jak stolovali astronauti ve stavu beztíže. Spoustu času jsme strávili v originálním řídícím centru přivezeném přímo z amerického Houstonu. Tato výstava je vynikající a jedinečná pro ty, kteří se zajímají o kosmonautiku. Zabaví se zde i nejmenší děti, které rodiče mohou vzít v rámci jednoho vstupného do Planety zábavy – magického dobrodužného parku plného pohádkových bytostí a zvířat. Vstupné platí i do venkovního lunaparku, a tam se vydovádí opravdu celá rodina.

Nejvíc je vše viditelné na pořízených fotografiích. Fotoaparát opravdu tentokrát nestíhal.

Všechny fotografie jsou mé vlastní.

Letohrádek Mitrovských.

Co takhle vhodit míček Širokému do pusy.

Vyzkoušet si čepičku Šmudly před zrcadlem.

Americká vesmírná loď.

Přetlaková kombinéza.

Skafandr, helma a rukavice.

Raketový motor F-1.

Saturn 5.

MIR – orbitální komplex.

Originální řídící centrum.

Vozidlo na Marsu.

Podívaná i pro nejmenší.

Obdiv Ariel.

Baví se i dospělí, poslední zamávání.