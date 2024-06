Brémy a ich zákutia

Aj keď Brémy majú viac než pol milióna obyvateľov a sú 10. najväčším mestom Nemecka, Nemci ho zvyknú označovať za mestečko.

Je to dané zrejme tým, že 69 % mesta bolo počas 2. svetovej vojny zničené, alebo silne poškodené a staré centrum mesta sa tým výrazne zmenšilo – je menšie nie len ako centrum o 100.000 obyvateľov menšej Bratislavy, ale je menšie aj ako centrum o polovicu menších Košíc. No napriek tomu staré mesto Brém je, dovolím si tvrdiť, európskym unikátom; aj keď ide len o jedno staré námestie, jednu uličku a jednu malú štvrť so 111 domčekmi.

Mesto je unikátne aj tým, že spolu s Berlínom a Hamburgom je jedným z troch nemeckých miest, ktoré sú zároveň spolkovými republikami. Jeho význam bol daný asi tým, že mesto je spolu so svojim 60 km vzdialeným prímorským prístavom Bremerhaven, s ktorým je spojený splavnou riekou Vezera (Weser), po Hamburgu druhým najväčším nemeckým prístavom. A vraj sú Brémy aj s riekou Rýn a to umelým vnútrozemským prieplavom.

Brémy boli ako mesto založené už v 8. storočí a to Karolom Veľkým. V 10. storočí získalo mesto štatút oblasti voľného trhu od cisára Ota I. a v 14. storočí sa stalo lídrom významného nemeckého obchodného združenia – Slobodná hanza.

Jedným z 8 partnerských miest Brém je aj Bratislava. Ďalšími sú Gdaňsk, Riga, Izmir...

Nachádzame sa na hlavnej železničnej stanici v Hamburgu a smerujeme do 97 km vzdialených Brém.

Hlavná železničná stanica Hamburg. O Hamburgu bol predošlý článok.

Rieka Labe v Hamburgu.

Prichádzame do Brém. Rieka Vezera.

Hlavná vlaková stanica Brémy.

Hlavná vlaková stanica Brémy.

Kúsok od vlakovej stanice nás v meste privítala demonštrácia moslimov – demonštrácia za Palestínu a teda proti Izraelu, lebo ten ju „bezdôvodne“ napadol... a „bezdôvodne“ chce odstrániť „demokratickú“ a voči Izraelu aj „mieromilovnú“ vládu v Gaze..., demonštráciu, ktorá bola, tak ako v ten istý deň (27.4.2024) aj Hamburgu, aj za zriadenie totalitného chalifátu. Neviem z akého dôvodu polícia proti takejto demonštrácii nezakročila; len predpokladám, že dôvodom nemohol byť strach zo stúpencov mierumilovného náboženstva...

Ale poďme k príjemnejšm stránkam Brém.

V Brémach majú v širšom centre mesta obrovský mestský park. Zaujalo ma v ňom to, že zahŕňa aj ostrovčeky divokého lesa.

Policajné riaditeľstvo. Dav spomínaných demonštrantov požadujúcich zriadenie chalifátu, teda aj odstránenie základných ľudských práv, pochodoval kúsok od neho.

Nábrežie Schlachte a v pozadí ostrovček na rieke Vezera. Kúsok odtiaľto je futbalový štadión známeho miestneho klubu. Štadión pojme 42.000 divákov a vystupovali už na ňom napríklad Michael Jackson či The Rolling Stones. Obľúbeným miestom pre relax, prechádzaky atď. a pod. sú aj ďalšie úseky nábrežia smerom k štvrti Viertel, ktorá vznikla na prelome 19. a 20. storočia a údajne je plná meštianskych domov a honosných pestrofarebných vil s predzáhradkami plnými kvetov. Žiaľ do tej sme nezašli; šetril som nohy na Hamburgský maratón, ktorý bol nasledujúceho dňa.

Nábrežie Vezery. Kúsok odtiaľto je svetoznámy pivovar Beck’s, ktorý svoje skvelé pivo vyváža do 90 krajín sveta.

Ústie známej brémskej chránenej uličky – Böttcherstraße.

Na začiatku 20. storočia uličku zachránili pred schátraním vďaka nápadu brémskeho obchodníka s kávou Ludwiga Roseliousa.

Čteníčko a pohodička... A bude aj kávička?... Alebo radšej borovička?...

V brémskej čarovej štvrti Schnoor – postavenej medzi 15. a 18. storočím:

Bolo už o nej písané veľa, a tak len pár fotografií ponúkam:

Skleníček... vytvorený z bývalej telefónej búdky.

Marktplatz:

Hlavné námestie v Brémach patrí k tým architektonickým dielam o ktorých si myslím, že nemohli vzniknúť inak ako na základe hlbokej úcty a vďaky k Stvoriteľovi.

Socha rytiera Rolanda, strážcu občianskych slobôd. Je to najvyššia stredoveká stojaca socha v Nemecku. Má 10 metrov.

Na severe námestia je trochu opomínaný kostol Kirche Unser Lieben Frauen.

Prekrásna renesančná radnica mesta je spolu so sochou Rolanda jednou z dvoch pamiatok mesta zapísaných do zoznamu UNESCO.

Marcel, Mária a katedrála svätého Petra.

Veže katedrály siahajú do výšky 89 metrov.