Spor o prsa aneb Máš prachy? Udělej si silikony!

Českou mediální scénou hýbe kauza „dlouhých“ prsou Veroniky Arichtevy, znechucení nad nimi projevila Jolana Blažková, manželka známého herce, a to dost nevybíravým způsobem.

Veronika Arichteva na svém instagramovém účtu zveřejnila fotku v šatech jako reklamu na merch 3v1. Já ji taky viděla, ještě než vypukla celá „kauza“. Sama pro sebe jsem si pomyslela, že šaty jsou hezké a že to v nich Veronice sluší. Něco jiného si ale pomyslela Jolana Blažková, která byla zřejmě tak otřesena a pobouřena tvarem prsou Arichtevy, že herečce poslala přes Instagram zprávu z profilu svého kosmetického salónu ve znění: „Tvl ty kozy – hrůza, děs. Cvičení ti nepomůže!“ Celou zprávu ještě korunovala zvracejícím smajlíkem. Arichteva zprávu zveřejnila na svém profilu a reakce Blažkové na sebe nenechala dlouho čekat, prý Veronice nechtěla ublížit, ale: „Já mám taky odkojené dvě děti a mám operaci prsou. Tak ať si to udělá, když má na to stavět baráky.“

Z té zprávy úplně čpí závist, ale co mě zaráží ještě víc, je fakt, že Jolana Blažková, je taky matkou, jak sama zmínila. Pokud vím, tak má dvě dcery. A opravdu matka dvou dětí někomu doporučuje rvát si do těla silikon a označuje její přirozená prsa za hnus? To mi na celé věci připadá nejvíce paradoxní. Mám pocit, že má asi ze silikonu i mozek. Bude své dcery také nutit do plastických operací, protože je zřejmě považuje za normu?

Dále by mě zajímalo, jestli si paní Blažková uvědomuje, jak křehká je psychika některých žen? Co kdyby nějakou podobnou zprávu dostaly její dcery? Je to ukázka klasického bodyshamingu, ale že to udělá žena ženě a matka matce, to mě opravdu překvapilo.

Kdyby paní Blažková viděla moje prsa, asi by se už opravdu poblila, ale já si svá obří přirozená prsa kvůli ní předělávat nebudu. Přirozeným prsům zdar a bodyshamingu zmar!