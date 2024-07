Jak se učíme z chyb?

K porozumění můžeme dojít v momentě, kdy pochopíme spojení dvou protikladů. Současně tak potřebujeme provést analýzu, rozdělení, syntézu a spojení.

Pouze pokud projdeme takovým procesem, můžeme získat pochopení určitého jevu.

V opačném případě necítíme žádný pocit z něčeho, co chceme pochopit. Skutečnost je pak taková, že si přejeme pociťovat něco, co v sobě nemáme. Není to v nás a máme k tomu negativní postoj. Až když to přijmeme, pak to v sobě pocítíme.

Je tu naše já se svými touhami a naproti tomu existuje i něco, co tyto touhy naplňuje. V tomto případě dva protiklady chápou smysl jednoho bez přítomnosti druhého i jednoho společně s druhým. To je podstata porozumění. Proto vždy dáváme dětem různé úkoly a vystavujeme je různým obtížím, aby se učily, rozvíjely a rostly.