Poslání lidu Izraele

Na své stránce na Facebooku jsem dostal zprávu od Marka:

„Chci se zeptat na Den nezávislosti Izraele. V dnešní době vládne ve světě negativní postoj vůči Izraeli, v samotné zemi je mezi lidmi mnoho pesimismu, pochybností, hořkosti a tragédií. Mohl byste říct něco povzbudivého, něco povznášejícího ke Dni naší nezávislosti? Lidé chtějí slyšet Váš názor, mnoho lidí Vám bude naslouchat.“

Doufám, že ti, kdo mě poslouchají, vezmou na vědomí moji podporu s oslavami našeho Dne nezávislosti. Není důležité, jakým způsobem byl určen, přesto se zde objevuje několik otázek.

Kabalista Jehuda Ašlag (Baal HaSulam), známý jako největší kabalista naší doby, tento svátek slavil a plně podporoval. Je například známo, že ortodoxní Židé jeho doby se proti němu ostře vyhranili, protože na noži, který používal ke krájení šabatové chaly, bylo hebrejsky napsáno „Stát Izrael“ (“Medinat Jisrael“).

Tento svátek musíme neustále obnovovat, a dokud budeme existovat, jsme povinni bojovat za oslavu tohoto dne, protože právě lid rozhodl, že je to symbol jeho nezávislosti, který se musí jednou ročně připomínat. Jinými slovy, vždy bude probíhat boj o zachování této země, protože náš svět, fungující v egoistickém programu, kdy se každý z nás snaží naplnit sám sebe na úkor druhých, stojí v protikladu k duchovnímu světu, který probíhá v opačném altruistickém programu, kdy dáváme přednost prospět druhým a přírodě před vlastním prospěchem.

Nezávislost Izraele je navíc pro celý svět klíčovým datem, které je symbolem proměny světa ze starověkého na moderní, ze světa, v němž Židé existovali jako utlačovaný, pronásledovaný a zotročovaný národ, na svět, kde můžeme hrdě existovat ve své vlastní zemi.

To znamená, že na jedné straně je to svátek židovský, ale na druhé straně má velký význam pro celý svět, protože právě díky Židům, Izraeli a naší nezávislosti můžeme pokračovat ve své existenci způsobem, který umožňuje existovat světu.

Co to znamená? Ať už mluvíme o Židech obecně, nebo konkrétně o Státu Izrael – obojí je v porovnání se světovou populací a mapou světa jen nepatrná skvrnka, držíme ve skutečnosti svět ve svých rukou. Říkám to s jistotou, protože tento kousek světové skládačky symbolizuje úsilí o nápravu světa, aby si byli všichni rovnocenní.

Jinými slovy, konečným cílem Izraele je vytvořit svět pro všechny. Až si izraelský lid uvědomí své poslání sjednotit se a být zářným příkladem jednoty pro celý svět – tedy že pouze cílené úsilí o vlastní jednotu přinese světu dobro, pak svět tuto zemi a její lid přijme.