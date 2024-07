Karlovy Vary nejsou jen lázně

Život kolem nás není jen samá politika, peníze a starosti, ale i věci hezké, zajímavé a poučné. Je toho hodně a stačí se jen trochu kolem sebe rozhlédnout. Dnes po Karlových Varech v době 58. MFF.

Jako již několik předchozích roků jsme zase navštívili Karlovy Vary v době festivalu, letos od 28.6. do 6.7.2024. Od pár let nového horního nádraží jsme sešli do srdce Karlových Varů, které jsou obklopeny zelení.

Vloni jsme ještě mohli vidět toto květinové datum.

Poznáte v loňském logu číslo 57?

V úterý jsme datum marně hledali. Až dnes jsme zjistili, že bylo změněno a nachází se na trávě před tímto kulatým záhonem. Nahradil ho travnatý kalendář z římských číslic – VII.MMXXIV. Nechápu, jak jsme si ho mohli nevšimnout!

Letošní logo 58. MFF – poznáte 3 krát číslo 58?

Někdo si přijel pro cenu.

Jiný zase zhlédnout některý z filmů, nebo alespoň pro festivalový hrnek.

Retro přehlídka hrnků za 25 let.

Viděli a slyšeli jsme i pár hereckých osobností, další jsme potkali, ale další určitě ani nepoznali.

Vojtěch Kotek

Iva Janžurová s dcerou Theodorou

Jan Pokorný, Jiří Mádl a Tomáš Maštalír

Nevynechali jsme ani Vřídelní kolonádu a Vřídlo.

A cestou zpět na nádraží jsme se letos moc divili, jaký byl všude nezvyklý klid a pohoda. Tak snad zase příští rok na 59. MFF do Karlových Varů přijedeme.

Autorka fotografií: Jiřina Votavová