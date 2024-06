Ukrajinci i v zahraničí pomáhají v boji s ruským agresorem

Málo co je vzdáleno pravdě tak jako představa, že Ukrajinky a Ukrajinci v zahraničí nepomáhají své zemi.

Výše zahraničních remitencí (peněz posílaných do domovské země jejími občany žijícími v zahraničí) je v letech 2022 a 2023 odhadována na 19, respektive 20 miliard dolarů.

To představuje třetinu pomoci, kterou poskytuje Ukrajině největší ekonomika světa USA. Nebo mnohonásobek pomoci, posílaně Českou republikou.

Pracují často na pozicích, o které místní pracovníci nemají zájem, a podporují tak ekonomiku hostitelských zemí. A zároveň přispívají ekonomice ukrajinské zasíláním peněz ale i potřebných věcí, které v Ukrajině je obtížné sehnat.

A že někteří jsou muži v branném věku? Mnozí moji známí, když jsem je lákal do AZ, mi udiveně řekli, že by v případě ohrožení země odjeli na západ. Věřím, že každý pomáhá, jak umí.