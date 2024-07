Z Moskvy se k nám bude dál šířit blbá nálada

Mám takový zvyk, že si zapisuji některé své sny a pak hloubám, co asi znamenají. Občas mám i pocit, že jim rozumím. K výkladu snu totiž potřebujete hlubší moudrost, než je běžná lidská inteligence.

Dnešní sen bych nazval Dům Moskva. Jedeme s mojí maminkou v brněnské městské dopravě a hledáme ve městě Dům Moskva. Pořádá se v něm nějaké představení, na které jsme se rozhodli jít. Atmosféra ve městě připomínala dobu před rokem 1989 (Husákova doba). Přestože jsme z Brna, nevěděli jsme, kde se dům nachází. Ptali jsme se v městské dopravě lidí, až jeden pán nám poradil, ať vystoupíme s ním, že nám ukáže. Vystoupili jsme na náměstí, které velmi připomínalo Malinovského náměstí. Všechno bylo „šedivé“, i nálada lidí ve městě byla šedivá. Uviděli jsme menší dům, kde prodávali lístky na to představení. Vpravo byla obrovská budova, to měl být ten Dům Moskva. Tam měla vystoupit známá umělkyně, ale měl jsem pocit, že není z Ruska, ale odkudsi ze Západu. Maminka koupila dva lístky. Pak pro nás přijel speciální autobus. Ten nás měl všechny, co jsme si koupili lístky na představení, dovézt přímo do budovy domu Moskva. Jeli jsme chvíli přes město (ne přímo do domu Moskva) a řidič pustil nahlas jakousi píseň od Karla Gotta. Přemýšlel jsem o lidech v diktatuře, jak byli myšlenkově utlačení a jak se spokojili s obyčejným šedivým životem. Nakonec vjel autobus zadním vchodem do domu Moskva, jel obrovskými chodbami, až zajel po jakési rampě do vyšších pater, kde se nacházely šatny pro návštěvníky. Zde jsme všichni vystoupili. Maminka i já jsme měli s sebou velké tašky, v nichž byly vhodné obleky na představení. Tady sen skončil.

Sen zřejmě naznačuje, že se k nám bude dál šířit blbá nálada z Moskvy, snahu Moskvy plíživým strachem ovládnout životy lidí na Západě. Představení, na které jsme si koupili s maminkou lístky, naznačuje, že se Moskva chystá k novému divadlu (bolšoj těatr), v němž by demonstrovala světu svou sílu a moc. Neznámá umělkyně ze Západu, jež má sehrát v představení hlavní roli, naznačuje, že jedna ze západních zemí „zradí“ a podpoří Putinovu snahu o ovládnutí světa. Nemohu ovšem zaručit správnost dnešního snu.