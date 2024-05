Shazování hnízd jiřiček

Loňský rok provedl správce objektu, ve kterém jsou kanceláře, shození všech hnízd jiřiček těsně po jejich dokončení. Ptala jsem se nyní čtyř institucí, jak tomu jde zabránit, aby letos neprovedl to samé. Zde jsou jejich odpovědi.

Loni si stavěly jiřičky svoje hnízda v podhledech oken na jednom šesti-patrovém domu plném kanceláří. Co jim to dalo, protože bylo sucho a bahno se jim špatně shánělo. Těsně po dokončení hnízd, o víkendu v první třetině června, vzal správce objektu vysokozdvižnou plošinu a všechna hnízda shodil. Jiřičky se po nějaké době snažily znovu o výstavbu nových hnízd na stejných místech, ale časem to vzdaly.

Podle zákona č. 114/1992 Sb. je to trestný čin, ale nikde jsem nezaregistrovala, že by za to byl někdo potrestán. Chápu, že majitelům domů vadí znečištění. K tomu však byla vymyšlena umělá hnízda a plošiny pod hnízda proti znečišťování výkaly.

Chtěla jsem vědět jak tomu letos zabránit, aby ke shazování hnízd na domu nedošlo znovu. Také jsem chtěla zjistit, zda nejsou nějaké dotace na umělá hnízda, což by alespoň trochu motivovalo majitele domů je na objekt instalovat. Obrátila jsem se písemnou formou na e-mailové adresy čtyř institucí.

Ministerstvo životního prostředí mi zatím neodpovědělo.

Český svaz ochránců přírody mi odepsal, že se mám obrátit na policii, která může objekt hlídat. Dále se mám obrátit na záchranou stanici pro živočichy, která může pomoci vypadlým jedincům. S dotacemi je to prý běh na dlouhou trať. ( Už vidím, jak policie o víkendech hlídá, jestli neshazují hnízda. Mláďata v hnízdech loni ještě nebyla, nebylo co sbírat. )

Česká společnost ornitologická mi poslala leták, který si prý můžu vytisknout a po dohodě s majitelem objektu vyvěsit na nástěnku v domě. Dále odpověděli, že se mám obrátit na Českou inspekci životního prostředí, která má dodržování zákona vymáhat. O dotacích na umělá hnízda prý už jednali s Ministerstvem životního prostředí, zatím bezvýsledně. ( V letáku je pouze malá zmínka o zákazu shazování hnízd a nevím jak bych mohla vyvěsit nebo vylepit leták po dohodě s majitelem objektu, který je schválně shazuje. )

Česká inspekce životního prostředí mi odpověděla, že od 1.1.2024 se změnila legislativa a nemohou se tím už zabývat, maximálně mohou dát podnět na Magistrát města.

Institucím jsem na jejich vyjádření ještě znovu odepsala. Pokud se ještě nějak situace vyvine, napíši to do dalšího článku. Zatím tedy nevím, proč vznikají nějaké zákony, když dodržování nemá kdo vymáhat.