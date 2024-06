Důvěryhodné recenze

Nakupovat přes internet je už prakticky běžná praxe. Ale jak se rozhodnout, co vybrat, může být někdy jádro pudla. Tak co třeba recenze?

Jistě to znáte i vy. Je to celkem běžné, zvláště na sociálních sítích. Ale s instalací nového prohlížeče na mém počítači už je to vlastně všude. Asi mi to nabízí umělá inteligence, ale někdy z toho šílím. To třeba když kliknu na nějaký článek, co mě zajímá a ten zhruba v pětině skončí a odvede mě na úplně jiný článek nebo reklamu, které obvykle svádí na stránky s e-shopem. A nakonec zjistím, že jsem s tím strávila mnoho času a výsledek byl stejně k ničemu.

Úplně nejvíc ze všeho mě děsí různé obrázky zobrazující, co se děje v mém těle, když si najdu na kůži papilom, na různé defekty související obvykle s přibývajícím věkem. Někdy mě přesvědčí doplňky slibující zdraví a dlouhověkost, ale většinou se konce nedočkám, protože to všechno, co se musí absolvovat, je už nad mé síly.

Občas ale stejně neodolám a nechám se zlákat, když vidím zboží, které by se mi hodilo. Jenomže po zkušenostech s několika objednávkami už se raději dívám, jestli je zboží z dobrého materiálu, jak ho chválí ostatní a zda bude dobře odpovídat velikost. Nechávám se inspirovat recenzemi.

Tak třeba u podprsenky, tahle vypadá důvěryhodně: „Na první pohled jsem si myslel, že to vypadá tenké, ale myslel jsem si, že to vyzkouším i tak, a bylo to perfektní, tak lehké, že jsem nevěděl, že to nosím, velikost odpovídá, objednal jsem si další stejný den.“

Dámské letní kalhoty, tomu asi neodolám: „Byl jsem skeptický, ale miluji tyto kalhoty. Sedí jako rukavice.“

Dámská bunda: „Výrobek je velmi pěkný a stylový. Je to rozhodně život zachraňující produkt.“

A ještě třeba hydratační krém: „Obdržel jsem 2 krémů v jednom balení, vypadá to slušně, rychlé doručení. Začnu ho používat na podzim, protože používání blejících krémů v létě, pod horkým sluncem, je kontraindikováno...“

Taky věříte recenzím?