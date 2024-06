Počet článků 180

Někdy jsem kousavý glosátor, to mám asi po tatínkovi. Horší je, že dcera to má po mně a vnuk po ní. Na moji fotku zde třeba řekl: "Babi, ta je hrozná!"



Ráda píši o životě, postřehy z toulek, příhody i recepty.



Nejvíc mi vadilo, když o nás muži mluvili jako o slepicích. Pak vznikla moje Slepičárna ze života a už je mi fuk, co říkají. Tím jsem si to s nimi vyřídila. O zkušenostech s hubnutím je e-brožura Vydrž 12 týdnů a časem přibylo pár neumělých veršů Srdce z pouti.