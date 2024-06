Poradci ve školách a co s tím?

Agresivita a sklon k šikaně ve školách mezi žáky roste. Sama škola již neplní jen funkci vzdělávácí, ale také výchovnou a socializační. Žáci a studenti vyjadřují potřebu zájmu, zdravé komunikace a naslouchání.

Děti a mladí lidé potřebují komunikovat o palčivých tématech, která je trápí. Chtějí se svěřit s tím, co prožívají doma, ve školním kolektivu a nebo venku na ulici. Každý den čelí situacím života, se kterými si sami neví rady.

Tyto situace vznikají ve škole a vyžadují odborníky. Je velkou výhodou mít ve škole školního psychologa, výchovného poradce, metodika prevence či speciálního pedagoga. K těmto odborníkům bychom neměli zapomenout přidat také sociálního pedagoga, který dokáže velmi dobře suplovat všechny výše zmíněné odborníky. Proto také apeluji na Vládu České republiky a spolu s Asociací sociálních pedagogů v ČR velmi doporučujeme zařadit sociálního pedagoga mezi pedagogické pracovníky do týmu výše uvedených poradců.

Dalším důležitým tématem je komunikace. Dětem dělá problém komunikovat a udržovat zdravé konstruktivní vztahy jak doma, tak ve škole. Nově je vhodné zavést Týmy odborníků, kteří budou podpůrnou pomocí ve škole jak dětem, tak rodinám a pedagogům. Týmy zde budou proto, aby rychle a efektivně řešily vzniklé krizové situace, šikanu, záškoláctví, či samotnou komunikaci mezi žáky, učiteli a rodinou. Cílem proškolených odborníků bude zasahovat jak ve třídách, tak v rodinách, ale rovněž napříč komunitou, která mnohdy čelí různorodým problémům, jako jsou – dluhy, lichva, zanedbávání péče, agresivita, násilí ve škole a v rodině a jiné.

Momentálně jsme sestavili Tým odborníků pro Karvinou – Tým přátel a odborníků školy se skládá z pozic – školní psycholog – speciání pedagog, vyučující ZŠ, kurátor pro mládež a sociální pedagog – osobní kouč. Monitorujeme potřeby žáků a rodin ve školách a jsme v pohotovosti kdykoli pomoci. Ministerstvo a Vláda ČR by měla podpořit práci Týmů odborníků ve školách a zaštítit jejich práci. Vyžaduje to situace žáků, rodin a celých komunit, kde si lidé mnohdy sami neví rady v těžkých životních etapách a tím dochází ke vzniku protizákonného jednání a nárůstu patologických jevů.

Jako sociální pedagog na základní škole v Karviné jsem zavedla – Skupinkování ve školství – děti přicházeji na jednotlivé skupinky v počtu po třech. Na skupinkách společně diskutujeme, smějemem se, mluvíme o klima školy, o tom co se daří a co naopak ne. Sami žáci na skupinkách navrhují řešení problému a tento může odborník vedoucí skupinku sepsat a předložit vedení školy. Řešení se například může týkat – Jak vést hodinu efektivně, aby to děti bavilo – proč přidat tvorbu, rébus, video, diskuzi, procházku ven a další. A mnohem více touží žáci navrhovat a komunikovat – dejme jim prostor.

Dovolme, ať škola není jen místem vzdělávacím, ale také místem, kde se děti budou cítit dobře, kde je učení bude bavit, kde se nebudou bát otevřít a zajít za odborníkem Týmu přátel školy. Dejme prosím prostor rozvoji a naslouchání dětem. Protože na žácích záleží. Zaveďme odborné týmy pro školy, rodiny a komunity.

Věra Adamusová, DiS., MBA

Sociální pedagog na základní škole – Osobní kouč