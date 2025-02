Zas tu máme plesovou sezónu

Mně se to nestane, jsem přece chytrá a obezřetná, říkala jsem si... jak může být někdo tak naivní a věřit evidentním podvodníkům... říkala jsem si...

Kterak se blogeři a svatý Václav v Telči sešli

Když jsme v létě plánovali podzimní blogerský sraz v Telči, koho by napadlo, že se tu srazíme my blogeři, co spolu kamarádíme, se svatým Václavem!