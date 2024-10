Kterak se blogeři a svatý Václav v Telči sešli

Když jsme v létě plánovali podzimní blogerský sraz v Telči, koho by napadlo, že se tu srazíme my blogeři, co spolu kamarádíme, se svatým Václavem!

Telč… krásné město, které jsme jednohlasně vybrali jako místo pro náš podzimní sraz, se stalo i městem hostitelským nejen pro nás, ale taky pro svatého Václava a jeho družinu! Nevím, kde obědval on, ale my se sešli u společného stolu spolu s turisty z daleké Asie v restaurantu Švejk. Personál zaslouží si veliké pochválení, neboť jsme byli všichni vespolek rychle a skvěle obslouženi vybranou krmí. Naše blogerské setkání započalo na úrovni. Po obědě jsme se odebrali na nedaleký rynek, abychom složili poklonu svatému Václavovi, jenž měl i se svou družinou navštívit slovutné město Telč. Na krásném náměstí shromáždili se poddaní z celého okolí. Čekání krátili si lelkováním mezi stánky s různým tovarem, pojídáním mnohých laskomin a popíjením lahodných moků. I my jsme tak činili. Telč ještě před polednem, kdy občané zasedali doma ku stolu, by poobědvali, a stejně tak i my jsme učinili zde v restaurantu Švejk. Hle, již přijíždí svatý Václav se svým doprovodem! Ten plavý kůň je až z dálného severu ze země norského krále. Nádherné zvíře... Svatý Václav se svou družinou odebral se ku odpočinku a na náměstí nastalo veselí poddaného lidu. Rytířské souboje, středověké tance, ryčná hudba a konzumace jídla a pití, co hrdlo ráčí. My blogeři započali jsme pouť městem za kulturním poznáním pod vedením naší blogerské kamarádky Bohunky a její dcery Zdeničky, jež mají v Telči domov. Nejprve jsme to vzali přes zámek, nádvoří a nádhernou zahradu (pozorný divák zahlédne na věži blogerku Irenku), bychom navštívili technické muzeum. Nádherné exponáty netřeba komentovat. Z muzea jsme kvapili na Panský dvůr, kde probíhal slavný Food fest Telč. Jelikož začalo krápat, nemám žádný fotografický doklad, jen slovně mohu vyslovit pochvalu. Spočinuli jsme v restaurantu tamtéž. Po občerstvení a dešti jsme se vypravili zpět kolem rybníka na telčský rynek. Zde už bylo prakticky liduprázdno, déšť zahnal poddané i panstvo do místních hostinců. I my jsme spěchali, bychom pokračovali v hodování i ušlechtilé zábavě v náruči vlídné hospody. ... čárymáryfuk a na žánrovém obrázku zjevil se Jaromír – vedoucí naší blogerské družiny... Zde jsme skoro všichni zveličeni v hospodě při večerním hodokvasu. Chybí jen David, jenž pořád někde lekoval, a Bohunka, která dorazila později. A taky Klárka, ježto se doma kurýrovala. V hostinci bylo velmi útulno, i pojedli jsme, popili, pohovořili, dobrou vůli spolu měli, jako ostatně vždycky při našich výjezdních zasedáních. Nedělní ráno nás zastihlo v dobré náladě, i počasí nám přálo. Bohatě jsme posnídali, chvíli lelkovali na rynku, viz fota, a pak se zvolna loudali od jednoho konce náměstí ku konci druhému, kde nám byla Bohunkou doporučena univerzitní kavárna. Zde nutno podotknout, že Bohunka je znalá telčská občanka, protože co doporučila, to bylo bezchybné. V univerzitním areálu nás otevřenou náručí vítal sám rektor od sochaře Olbrama Zoubka. V univerzitní kavárně jsme malinko zhřešili – nebylo lze odolat sladkému pokušení a vonné kávě. Posléze jsme se spolu rozloučili a odebrali na cestu ku svým domovům, jež jsou na různých místech země české. Naposledy jsme se ohlédli a poděkovali krásnému městu Telč za vlídnou náruč. Příště se takto sejdeme v Litomyšli.