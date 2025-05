Jak jsme se na soutoku srazili...

...my co spolu na blogu nejvíc kamarádíme a srážíme se pravidelně. Letošní jarní sraz se konal - jak lze snadno vydedukovat z nadpisu - v Mělníku.

Počasí bylo příznivé - ani vedro, ani zima, ani déšť, ani vítr. Ideální pro courání po Mělníku.

My, co bydlíme v Praze, jsme to měli snadné. To vlezete na stanici Ládví metra C do autobusu a za chvíli jste v Mělníku. Vyzvedla jsem Davida, Jaromíra a Jitku na Hlavním nádraží, ti přijeli až z Moravy. Na Ládví jsme se ještě měli sejít s Irenkou, leč Irenka nikde... tak jsme jeli my čtyři sami. Zavolali jsme pro jistotu Honzovi a Soně, aby dali echo Irence.

„No my ještě nejsme v Mělníku a ani na Ládví, jsme někde v Líbeznici a Irenka s námi taky není,“ pravil Honza.

„My jsme taky někde v Líbeznici,“ podivila jsem se.

„My sedíme v busu 369, co jel z Ládví v 10:30,“ upřesnil Honza

My sedíme taky v busu 369, co jede z Ládví v 10:30," upřesnila jsem já.

No jo, všichni jsme seděli ve stejném autobusu a všichni jsme byli někde u Líbeznice, jen Irenka nikde. Pro naši omluvu, autobus byl dlouhý jako stonožka a obě skupiny blogerů seděly každá na jiném stonožkovém konci. Irenka nakonec jela o půl hodiny později s Klárkou a Pavlou.

Nakonec jsme se všichni sešli před hotelem Jaro, a tentokrát nás bylo třináct. Nejdále cestovala Janka až z daleké ciziny, na paty jí šlapal Vilém z Vyškova.

Naše blogerská setkání jsou vždycky plná povídání, a to jsme úspěšně zahájili už na recepci hotelu. Jeden jediný zaměstnanec nás totiž zapisoval, registroval, ubytoval a ještě pro nás vařil oběd. Měli jsme proto značný prostor pro konverzaci, neboť nebylo v silách toho chudáka urychlit činnosti jemu svěřené, navíc nám prozradil, že je v hotelu pouze na výpomoc. Nutno podotknout, že vaření mu jde podstatně lépe než práce s počítačem.

Po obědě jsme se šli mrknout na trh v centru Mělníka, pak následoval soutok a všeobecná procházka po krásném Mělníku. Večer pak jsme spočinuli v hostinci U dobrého kance a noc nás zastihla v baru na náměstí.

Neděle pak patřila prohlídce zámku. Bylo to prostě jako vždycky bezva a vy se můžete přesvědčit v přiložené fotodokumentaci:

soutok hlídá trpaslík

Jaromír, Irenka, Václav, Vilém, Helenka, Pavla, Soňa, Klárka,Janka, já, Jitka a empatiký David.

organizátor srazu Jaromír a moje spolubydlící Irenka

kamarádka Jitka, co pochází ze stejného města jako já