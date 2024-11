Jak jsem se ocitla na klinice laserové a estetické medicíny

Nikdy bych si nepomyslela, že i já navštívím tak sofistikované místo, určené pro ty, kteří mají touhu být krásní a mají nacpanou peněženku.

Volala mi kamarádka a požádala mě o pomoc. Chtěla jet na jistou kliniku laserové a estetické medicíny v Praze a obávala se, že by tam netrefila.

Vím, že je na tom kamarádka, co se týká financí, asi jako já. Projevila jsem tedy obavu, že by ji mohla taková návštěva zruinovat, ale ubezpečila mě, že jde jen na konzultaci, a ta je zdarma. Slíbila jsem s radostí, že ji vyzvednu na nádraží a na kliniku ji doprovodím, protože jsem se těšila, že prozkoumám místo mně zapovězené.

Když kamarádka přijela, šly jsme rovnou na kliniku. Cestou mi vysvětlila, že je objednaná na konzultaci kožního problému, zvaného růžovka, a ta konzultace že je zdarma. Ukázala mi malou začervenalou skvrnu na tváři, které bych si ani nevšimla.

Na kliniku jsme dorazily přesně na čas. Když se řekne klinika, představuji si velkou světlou budovu, obzvlášť když má být estetická a laserová. Ze své představy jsem musela dost slevit. Klinika vypadala, že je stvořena spojením dvou protilehlých bytů. Malá recepce, v ní slečna, kolem zdí pár židlí. Vlevo i vpravo od recepčního pultu byly dveře do ordinace. Recepční projevila zájem nejen o objednanou kamarádku, ale taky o mě. Vysvětlila jsem, že jsem pouhý doprovod, což ji viditelně zklamalo.

Zatímco byla kamarádka uvnitř jedné ze dvou ordinací, seděla jsem na židli a rekognoskovala prostor. Vlevo ode mě jsem zkoumala vitrínu s krémy, spreji a krabičkami s různým obsahem. Jedno měly všechny tovary společné. Vysokou cenu; nic pro mě.

Z ordinace vyšla žena. U recepční zaplatila horentní sumu, objednala se znovu za tři týdny, a zakoupila si několik kosmetických preparátů na obličej. Marně jsem na její dokonalé pleti hledala důvod k tak drahým procedurám, zato platební kartu měla evidentně nadupanou…

Do místnosti vstoupil mladý pár. Nebylo lze neposlouchat, s čím přišli, a já tak činila se zájmem. Ukázalo se, že jsou objednaní na kontrolu znamínek. Pouhá kontrola znamínek bratru 2 500 kaček, když jsou dva, zaplatí 5 tisíc. Pokud se najde nějaké podezřelé znamínko, za vyšetření dermatoskopem jednoho (!) znamínka 15 stovek, odstranění a histologické vyšetření znamínka od 2 800 kaček… ufff…

Mladý pár se vším souhlasil. Zatímco oba čekali, až je zavolají do ordinace, měla jsem sto chutí jim tohle nehorázné vyšetření rozmluvit. Sama jsem totiž totéž absolvovala jen pár dnů předtím, a to zcela zadarmo.

Na tváři se mi totiž objevilo tmavé znamínko. Konečně jsem se dočkala pihy krásy, utěšovala jsem se, nicméně mě lehce znepokojovalo. I jala jsem se studovat na internetu, co a jak se dá s mou pihou krásy podniknout.

Když si zadáte heslo Bezplatná kontrola a odstranění znamének, vyskočí na vás několik solidních možností. Já jsem si vybrala, objednala a navštívila jednu z nich. Tam jsem byla kompletně celá prohlídnutá kožní paní doktorkou a jejím dermatoskopem. Po důkladném zkoumání mi sdělila, že jsou má znamínka v cajku, ale ta piha krásy není nic jiného, než stařecká piha (!), kterou je třeba pro jistotu odstranit a poslat na histologii. Tak se taky další týden stalo. Histologie potvrdila nevinnost stařecké pihy. Ušetřila jsem bratru minimálně půl své státní renty. To všechno jsem chtěla těm dvěma v čekárně říct, ale přítomnost slečny v recepci mi to nedovolila.

Kamarádka po chvíli vylezla z ordinace. Slečně v recepci řekla, že se na laserové odstranění růžovky neobjedná, čímž způsobila, že se slečna začala snažit. Přemlouvala ji, že by to bylo vhodné, a ať si to ještě v klidu rozmyslí. Pak přišla i paní doktorka, a ta se zaměřila i na mě. Evidentně ji mrzelo, že jsem nechtěla zkrášlit, ani zkontrolovat znamínka. Vysvětlila jsem jí, že jsem kontrolu absolvovala jinde a zkrášlovací procedury nepotřebuji.

„Nooo,“ paní doktorka mi zblízka koukala na obličej, „já tam rozhodně nedostatky vidím.“

„Nooo,“ odvětila jsem já, „mě hlavně zajímalo, jestli to znamínko, co mi bylo odstraněno, nebyl melanom, jinak jsem se svou pletí spokojená.“

„Melanom!!!“ vykřikla doktorka, „tenhle pojem je u nás zakázán vyslovovat!!! To se tady vůbec nesmí zmiňovat, že?“ obrátila se na slečnu v recepci i tu, která měla na starost mou kamarádku. Obě slečny horlivě kývaly na souhlas.

Pak nám byly nabídnuty zkrášující, udržující a omlazující drahé přípravky z vitríny, ale i ty jsme obě rezolutně odmítly.

Když jsme s kamarádkou seděly na kafi, vyprávěla mi, jak ta konzultace probíhala. Slečna konzultantka prakticky nic nevěděla, jen to, že růžovka se odstraňuje laserem, a to opakovaně. Pokud se povede ji odstranit, stejně se, mrška, po čase znovu objeví. Takže takové laserové perpetum mobile, furt dokola, a za velký prachy.

Když kamarádka položila jakýkoliv podrobnější dotaz, odběhla konzultantka vedle za paní doktorkou, aby se jí zeptala.

Kamarádku jsem ujistila, že ten načervenalý flíček není vůbec vidět, a ať se na to všechno vykašle.

Na závěr musím objektivně dodat, že všechny zaměstnankyně laserové a estetické kliniky jsou krásné a mají dokonalou pleť a světe, div se, jsou mladé. Když jsem byla v jejich věku, taky jsem byla krásná a měla jsem dokonalou pleť…