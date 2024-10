Jak jsem naletěla šmejdům

Mně se to nestane, jsem přece chytrá a obezřetná, říkala jsem si… jak může být někdo tak naivní a věřit evidentním podvodníkům… říkala jsem si…

Jenže tak dlouho chodíte se džbánem, tak dlouho jste nad věcí, až se ucho utrhne a najednou nad věcí nejste.

To jsem jednoho krásného dne sjížděla facebook. Tu jsem koukla na koťátko, tu jsem dala lajk mé oblíbené facebookové přispěvatelce vtipných příhod ze života, no znáte to.

Jak tak koukám, objevil se sponzorovaný příspěvek, který mě zaujal. Na fotce byla krásná varná retro konvice za směšnou cenu. Já vím, ta cena mě měla varovat, taková konvice, co normálně stojí skoro čtyři litry, nemůže stát šedesát kaček. Jenže nad konvicí se skvělo logo známé firmy Electro Word a vysvětlení, že rozprodávají sklady, páč už nejsou Electro Worldem, nýbrž Datartem. Tato informace je běžně dostupná, všichni víme, že od září se tyto dvě firmy spojily v jednu.

Moje obezřetnost šla stranou a zvítězila, nebojím se to nazvat pravým jménem, hamižnost. No nekupte konvici, i když ji nepotřebujete, za šedesát kaček, když stojí normálně skoro čtyři litry…klikla jsem na odkaz…

Na dobírku to nešlo, ale co už, šedesát kaček můžu bez obav zaplatit. Navíc jsou firmy Electro World i Datart firmy prověřené, u obou jsem už internetově nakupovala.

Odeslala jsem platbu a očekávala potvrzení v mailu. Potvrzení jsem se dočkala, ale po jeho přečtení jsem zbystřila. Posuďte sami:

ÚSPĚŠNĚ JSTE O AKTUALIZACI ŽÁDOST ZŮSTAŇTE NALADĚN NA DALŠÍ AKTUALITY!

Ahoj!

Tento e-mail potvrzuje, že vaše registrace byla úspěšná.

DŮLEŽITÉ: Upozorňujeme, že platba je uvedena na vaší kartě

prohlášení jako <yoursoclblogpay.com>.

Neváhejte a kontaktujte náš zákaznický servis:

E-mailem: ……

Telefon: ……

S přátelským pozdravem,

Oddělení péče o zákazníky

Vzápětí mi přistál v poště další mail…

PŘIHLÁŠENÍ DO VAŠEHO ÚČTU

INFORMATION

Your Account Login Information

Vítejte na platformě!

Váš účet byl vytvořen a můžete službu začít používat!

Níže naleznete své přístupové údaje:

URL: …..

PŘIHLÁSIT SE: ……

HESLO: ……

DŮLEŽITÉ TIPY:

• Vždy mějte podrobnosti o svém účtu v bezpečí

• Nikdy nikomu nesdělujte své přihlašovací údaje

• Pokud máte podezření, že někdo používá váš účet nelegálně, prosím okamžitě nás informujte.

Kontaktní údaje našeho oddělení péče o zákazníky:

E-mailem: …..

Telefon: ……

S přátelským pozdravem,

Oddělení péče o zákazníky

Ufff…. O konvici a potvrzené platbě ani slovo. Nejvíc mě nadzvedly ty důležité tipy, protože když jsem se mrkla do svého bankovnictví, uzřela jsem, že se mi z účtu odečetlo těch šedesát kaček hned dvakrát a odplulo někam do Maďarska, jednou jako kategorie internetový obchod a podruhé coby platba za mobilní, internetové a televizní služby. Pochopila jsem, že moje hamižnost mi zaslepila soudnost. No co, sto dvacet kaček, to mě nezruinuje, říkala jsem si…

Druhý den jsem mrkla do svého bankovnictví, a co myslíte… další platby odešly, tentokrát do Španělska, ve výši 355,17 a 1 317,19 kaček! Tady přestává všechna legrace.

Hned jsem svou debetní kartu zablokovala a mazala na pobočku banky. Tam jsem se přiznala ke své hamižnosti a zaslepenosti. Moje banka je prostě bezva. Místo aby se mi vysmáli, sepsali se mnou reklamaci a kromě těch prvních mnou autorizovaných šedesáti kaček mi všechno vrátili na účet.

Když na mě ta sponzorovaná konvice znovu na facebooku vyskočila, nelenila jsem a nahlásila to správci facebooku. Reklama zmizela.

Jsem doufám navždy vyléčená. I když… ta konvice, ta je fakt parádní i za ty čtyři litry…