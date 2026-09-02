Jak jsem kvůli závislosti poznala bezva partu
No jo, to je sice užitečná záliba, ale nesmí vám přerůst přes hlavu jako mně. Kamarádi už mají ode mě medvídky, kachničky, ovečky, křečky, opice, myšky, netopýry… mám sice hodně kamarádů, ale ruku na srdce – nejsou už v dětském věku, aby měli doma plnou postel hraček. A tak konám dobré skutky; odnesla jsem tašku hraček do obchodu Adra, a taky nosím tašky svých výtvorů sociální dílničce Rukodělky.
Rukodělky založila Míša Horská. Míšu jsem poznala někdy na jaře, když jsem narazila v obchodním centru na její stolek, kde prodávala různé háčkované, pletené a šité výtvory. Dala jsem se se sympatickou mladou paní do řeči. Míša mě seznámila s historií Rukodělek. Malá sociální dílnička má zhruba dvacet členek – seniorek a invalidních žen, které rády tvoří a chtějí být užitečné. Mají zázemí v bývalé kočárkárně, kde skladují materiál na tvoření a mají se kde scházet, jinak tvoří všechny doma.
Představte si, že se do jejich dílničky někdo vloupal! Nic se neztratilo, ale ten někdo zničil veškerý materiál a zamořil celý prostor chemikáliemi. Policie případ uzavřela jako vandalismus, pachatel neznámý...
Ze dne na den přišly Rukodělky o materiál k tvoření, i o zázemí, protože testy potvrdily, že celý prostor je toxický…
Když jsem se to dozvěděla, strašně mě to zasáhlo. Jak může někdo takhle uškodit a ublížit!
Míša je sama invalidní, ale je velmi odhodlaná znovu dílničku postavit na nohy, a já se jí v tom snažím pomoci.
Založila jsem na platformě DONIO sbírku pro Rukodělky a pokouším se taky informovat veřejnost, včetně vás, čtenářů blogu.
Nelze trpět bezpráví a ubližování nejslabším z nás! Dětem, nemocným, seniorům...
Zde je odkaz na sbírku a já doufám, že i zde na blogu se najdou lidé, kteří pomohou. I malý příspěvek je důležitý a já za něj moc děkuji…
Pomozte Rukodělkám obnovit zničenou sociální dílničku | Doni
Zuzana Zajícová
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...že je Hodně mužských, málo chlapů (1. knížka), vím moc dobře. Jaké jsou Nezbytné pomůcky zralé ženy (2. knížka), taky vím, stejně tak vím, jak umí být Drsný život zralé ženy (3. knížka), ale pořád ještě Tančím u tyče (4. knížka) a můj život mi právě zpestřil Lotr (5. knížka)
Píšu i zde:
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