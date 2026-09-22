Jak jsem budila zvědavost a držela bobříka mlčení
K moři jsem se letos už popáté vypravila na Djerbu, a to taky z prozaického důvodu; Tunisko je prostě nejlevnější. Nejlevnější, ale moře mají krásné a o turisty se starají příkladně.
Už na pražském letišti jsem ráda, že letím sama, když stojím ve frontě na odbavení a sleduji rozjuchané partičky, rozhádané manžely a uplakané děti. Jelikož jsem sama, mám dost času koukat kolem a věřte mi, klidné a spořádané cestovatele abys pohledal.
Moje letošní volba padla na hotel, který patří německé skupině Sentido; hotel Sentido Djerba Beach, a volba to byla moc dobrá. Tunisani jsou milí lidi, ale někdy to přehánějí… s přítulností, abych tak řekla. No a v tomhle hotelu se mísí tuniská přítulnost s německou disciplínou a výsledek je skvělý.
Těžko si nevšimnout, že jsem sama; na pláži, u jídla, večer u skleničky, obzvlášť když jsem jediná Češka, patřím k nejbělejším široko daleko, a mou bílou kůži nezdobí žádné tetování. Nevěřili byste, jak málo nás nepotetovaných je. Tetování je trendem napříč generacemi. Nejedna seniorka či senior jsou ozdobeni a tetování u nich často splývá s mapami žil a krabatí se do zvláštních obrazů.
Být sama na dovolené obnáší skoro samé výhody. A bonusem je, že v hotelu, kde nejsou prakticky žádní Češi, můžete plnit bobříka mlčení. Tedy jen sporadicky, protože já samozřejmě zdravím a děkuji v jazyce tuniském. Když pozdravíte v Tunisku asléma, poděkujete šokran a loučíte se bisléma, máte jistotu, že se každý domorodec rozzáří a dívá se na vás zvlhlým zrakem.
Výhodou samostatné cestovatelky, jakou jsem já, je i její vyšší věk. Dřív moje bílá pleť a blond vlasy budily nejen pozornost, ale nebojím se říct, že i žádostivost; ta ovšem každým rokem klesá.
Ke konci dovolené jsem trénovala refrén gratulační písně, kterou jsme v našem smíšeném sboru chtěli zazpívat naší Aničce k svatbě. Anička je hlasovou poradkyní a při rozezpívání po nás často vyžaduje jazykolam: DOLAR LIBRA RUBL, DOLAR LIBRA RUBL, DOLAR LIBRA RUBL, NEŽLI ŘEKL, ZHUBL JSEM. Pod slunečníkem i při vstupu do moře jsem si to zpívala a zapomněla jsem, že i cizinec rozumí těm třem měnám…
Dovolenou i prázdniny mám za sebou. Zase nám začala divadelní sezóna a pokud přijdete do našeho divadla, najdete mě v pokladně. Přeju vám i sobě hezký podzim.
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...že je Hodně mužských, málo chlapů (1. knížka), vím moc dobře. Jaké jsou Nezbytné pomůcky zralé ženy (2. knížka), taky vím, stejně tak vím, jak umí být Drsný život zralé ženy (3. knížka), ale pořád ještě Tančím u tyče (4. knížka) a můj život mi právě zpestřil Lotr (5. knížka)
Píšu i zde:
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