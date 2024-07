Převezme premiér zodpovědnost za digitalizaci stavebního řízení?

Digitalizace stavebního řízení se spustila 1. července. Nám ale dělá vrásky už několik měsíců. Ministr Ivan Bartoš to podcenil. Úřadům navíc dodalo ministerstvo v některých městech počítače s britskou zástrčkou. To se nedá.

Fakt se to nepovedlo. V Ostravě neměly ještě ve čtvrtek 4. července v poledne městské obvody přístup do „digitalizovaného“ stavebního řízení. Také Vás napadá, jak jim stavebníci posílají žádosti?

Stavební úřady jsou zcela zavaleny žádostmi podanými „po staru“ a teď k tomu nový systém který jim bude hlídat lhůty. No, vlastně nic se neděje. Projektanti mají v mnoha případech problém získat své „digitální“ razítko, takže své projekty ani nemohou úřadům zaslat.

Těch komplikovaných věcí kolem digitalizace stavebního řízení je opravdu hodně. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže koncem května letošního roku zamítl problematickou zakázku, která je klíčovou součástí celé digitalizace stavebního řízení. Prezident Petr Pavel dokonce řekl, že by byl pro odložení spuštění digitalizace. Do toho úředníci a stavebníci se dlouhé měsíce báli, jak vše bude fungovat.

A zajištěné to nebylo pořádně ani technicky. Počítače přišly pozdě, když přišly. Některé úřady dokonce měly zástrčky, které byly do britských zásuvek. V Česku tedy nefungují. Úředníci nebyli pořádně proškoleni. Je toho hodně co se pokazilo.

A jak k tomu přistupuje naše vláda? Poslanec, můj kolega David Pražák se opakovaně ve Sněmovně snaží zařadit jako bod diskusi k tomuto tématu. Jedinou odpovědí je nezařazení bodu a informace, že je vše zalité sluncem. Mám znovu vyjmenovat všechno, co se pokazilo? A to vůbec nemluvím o tom, jak to vypadlo teď první dny, např. ve zmíněné Ostravě.

Ty totiž ukázaly, že obavy byly oprávněné. Někteří se nedokázali ani přihlásit do systému. Navíc Portál stavebníka v některých případech neuměl ani ztotožňovat osoby. Manuály, které připravilo ministerstvo ne vždy úředníkům pomohou.

Mě napadá ještě jiná otázka. Kdo za to vezme odpovědnost? Problémy totiž nepadnou pouze na rezortního ministra Ivana Bartoše, ale na celou vládu, a především na toho nejvyššího - na premiéra Petra Fialu.

Jaké politické důsledky vyvodí, pokud systém nebude nadále zcela funkční? Je vláda připravena na případné náhrady škody? Škoda, že na tyto otázky na půdě sněmovny nedostaneme odpověď. Domnívám se totiž, že by to bylo více než vhodné, kdyby se tímto tématem zabýval ministr spravedlnosti i ministr financí, protože náhrady škody mohou být v tomto případě značné.