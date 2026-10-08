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Zloději a Ayrton Senna

Zuzana Kissová
Když jsem po škole zakotvila na rok v drogérii, byla to opravdu škola života. Ale rozhodla jsem se, že to zvládnu nejlíp, jak budu umět.

Zloději a Ayrton Senna

V krámě jsme měly podepsanou hmotnou zodpovědnost, to je taková pěkná věc, která se pak řeší při inventuře. No, prostě máte cenovej limit, za kolik maximálně můžou v krámě chybět věci, co je nad limit, to se vám strhne z výplaty. Naše prodejna byla známá tím, že se tam dobře krade. Vysoký regály, žádný zrcadla.

Každé pracovní odpoledne k nám vtrhlo tak deset puberťaček, které se rozdělily do skupinek a prohrabávaly dekorativní kosmetiku, gumičky a další drobnosti. Na krámě jsme byly tři a i když jsme fakt stály blízko, po odchodu skupinek často chyběly testery, nebo laky na nehty. A to moje kolegyně uměla fakt upřený pohled, kterým je nepřetržitě propichovala.

Jednou na mě takhle dlouho zírala, že jsem pojala obavu, že nejenže kradu, ale že mám asi i rozepnutý poklopec ačkoliv jsem měla šaty. Myslím, že pár nevinných lidí k nám do krámu kvůli tomu přestalo chodit 😊

Prodavačky jsou hodně sdílný národ, tak jsme třeba z okolních krámů věděly, kdo kde co kdy ukradl. Když dotyčný/á vstoupil do obchodu, byl kolegyněmi systematicky pronásledován. Já volila nenápadné potloukání se kolem a rádoby rovnání zboží v regálu.

Stejně ale, když pak do krámu přišel chlap, co byl jeden z nejznámějších chmatáků, bylo mi stydno, protože vypadal jako Ayrton Senna (teda, kdyby se dožil tak 60) a já se kolikrát přistihla, jak si řikám, že je trapný hlídat takovou legendu. Jenže pak jsem viděla, jak si tahle legenda bleskurychle v létě nacpala aviváž pod péřovku a stud byl pryč.

Autor: Zuzana Kissová | čtvrtek 8.10.2026 15:18 | karma článku: 4,88 | přečteno: 63x
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Zuzana Kissová

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Neponaučitelná, teď zrovna učitelka a zlatnice. Která prochází životem tak, že se přátelé lámou smíchy v pase.

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