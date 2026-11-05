Záludné otázky žáků
Jestli vás informace o určené škole minula, tak vězte, že po nějaké době lockdownu už do školy některé děti mohly. Šlo o potomky státních zaměstnanců, které neměl kdo hlídat. Určená škola bylo něco, co vás zaručeně připraví na AZ kvíz. (Teď zpětně asi chápu svou výhru v soutěži Na lovu :D )
3 učitelky a děti 1.-5. třída, skáčete z ročníku do ročníku pěkně na střídačku. Někdo dělá zadání před videokonferencí, někdo potřebuje připojit…
Naše ráno:
3 356 987 : 67 se rovná kolik?
Můžu na záchod?
Běž, ale rychle se vrať, máš za pár minut videokonferenci.
Cože? Ne, brzičko se píše s měkkým i. Vydrž, hned ti to zkontroluju.
Jsem zpátky ze záchoda, musim se napít. (Saje vodu, jak čerpadlo a fixuje mě při tom pohledem.)
Prosímtě tady v tom slově se píšou v angličtině dvě p.
Co? Jo přihlásit na videokonferenci? Jak vybitej notebook? Jo von není v síti.
Jo, na záchod můžeš jít.
Slunce je hvězda, ne planeta.
Cože? Kolik je na dvoře hus, když je na něm 24 nohou a jsou tam 3 kozy?
Můžu na záchod?
Ne, Ondro, teď je tam Honza.
Tak po něm?
Po něm jde Vilda.
Kdo je vikář? No, to je duchovní.
Přečti text a pak napiš slova cíl, vlk, les.
Vildo, teď běž na ten záchod, Honza je zpátky.
Můžu na ten záchóóód?
Ondro, vydrž. (Ondra skáče se sluchátkama na hlavě kolem notebooku, držim ho za rameno a přemýšlím, kdy jsem vlastně byla naposled čůrat já.)
Paní učitelko? Jo? Je lepší Messerschmitt nebo Spitfire? A z jakýho filmu je to moje Lego, co jsem vám o přestávce ukazoval?
Vydechnu: Messerschmitt a Top Gun.
A paní učitelko?
Můžeš!
Jak já se těšila zpátky na druhej stupeň. Teď zpětně si říkam, že otázky na druhém stupni bych někdy oželela.
Po přijímačkách. Paní učitelko, tam byly přísloví a tohle sem teda v životě neslyšel.
Tak mi ho řekni.
No, já si to moc nepamatuju, ale jako čeho se drží tlukoucí, co je ve vodě?
A pak přichází konec roku v devítkách a úroveň dotazů prudce klesá.
Paní učitelko, můžu mít křeč do varlete?
Vypadám jako někdo kdo se v tom vyzná?
Tak můžu?
Opakuju: Jak to mám vědět?
Jo a mohl bych…
Jo, na záchod můžeš.
Ne, zeptat se, kolik vám je?
Zuzana Kissová
Divoké rozptýlení mé tety
Tento děsivý příběh se sice odehrál před lety, ale i tak si zaslouží čestné místo mezi mými články. Zvlášť na dušičky.
Zuzana Kissová
Kolik heroinu propašuješ?
Moje životní lapálie se dost často nabalují. A když jsem se smířila s dvěma pracemi, přišlo další překvapení...
Zuzana Kissová
Práce snů
Když jsem po roce prchla z drogérie, práci v oboru jsem získala na DPP u jednoho zlatníka. Velká zakázka, konečně za zlatnickým stolem a štěstí už prostě jen neklepalo na dveře. V mých představách je vykopávalo jak Van Dame!
Zuzana Kissová
Každoroční učitelské blues
Od učitelů dost často slýcháme, že nevíme, kdo zlobí víc, jestli vláda, rodiče nebo děti. Dovedete si ale představit, že tohle bylo v pořádku a i tak se dostavil smutek?
Zuzana Kissová
Podepiš to. Aneb mé mučení druhostupňových žáků
Jsem učitelka, už docela dlouho. Během své praxe jsem zjistila, co přesně druhostupňovým dětem do života chybí a tak přichází mučení :)
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