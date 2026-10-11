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Vítejte v drogérii v Delfách

Zuzana Kissová
Zákazník má vždycky pravdu, ale jen do té doby, dokud si nepoplete názvy a vy se musíte naladit na jeho frekvenci a uhodnout, co vlastně chce.

Mou oblíbenou kratochvílí v krámě bylo, hádat o čem zákazníci mluví. Nebo sestavovat dárkové balíčky podle popisu manželů. Občas se člověk fakt nadřel, někdy zasmál. Ale hrdě prohlašuji, že všichni odešli s tím, pro co přišli.

Paní

Vite vy, co bych chtěla?“ (miluju tuhle větu, jasně, že vim, sme přece v Delfách)

Já bych chtěla to, co furt reklamujou v televizi.

Nemam televizi.“ (soucitný pohled a večer čekám že to TV Nova vyhlásí a bude se na mě konat sbírka, pokud ano, nepřispívejte, televizi nechci)

No, to něcojakomýdlo do sprchy

Značka?

Danone a má to dělat vláčnou kůži.

Takže sprcháč Dove?

No, samozřejmě!

Manželství mě děsí čim dál víc

Chci balíček pro manželku, do 600,- něco mi tam naházejte.“

No, tak pojďte se mnou a něco vyberem.“

Nojofurt.

Tak třeba všechno Nivea?

Nojo.

Tak tady sou sprchový gely.

pokračujeme k šamponům

Chcete i šampon?

Nojo.

Jaký má manželka vlasy?

ticho

Vlasy?

Ano, barvu vlasů nebo jestli je má barvený?

Vlasy... Vlasy má. Vlasy má takový špinavý. Jako ne špinavý, ale takový nijak blond.

Vlekla jsem svůj kolos krámem a v duchu se zabývala myšlenkami na nehlučnou vraždu.

Ještě řasenku, aby měla řasy až na vobočí. A lak na nehty.

vyberem zbytek, jdem ke kase a chlápek se začne vracet

Přinese neonově zelenej lak na nehty

Ještě vemu tenhle, ten je taky pěkně šerednej.

Autor: Zuzana Kissová | neděle 11.10.2026 13:00 | karma článku: 0 | přečteno: 28x
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