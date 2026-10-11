Vítejte v drogérii v Delfách
Mou oblíbenou kratochvílí v krámě bylo, hádat o čem zákazníci mluví. Nebo sestavovat dárkové balíčky podle popisu manželů. Občas se člověk fakt nadřel, někdy zasmál. Ale hrdě prohlašuji, že všichni odešli s tím, pro co přišli.
Paní
Vite vy, co bych chtěla?“ (miluju tuhle větu, jasně, že vim, sme přece v Delfách)
Já bych chtěla to, co furt reklamujou v televizi.
Nemam televizi.“ (soucitný pohled a večer čekám že to TV Nova vyhlásí a bude se na mě konat sbírka, pokud ano, nepřispívejte, televizi nechci)
No, to něcojakomýdlo do sprchy
Značka?
Danone a má to dělat vláčnou kůži.
Takže sprcháč Dove?
No, samozřejmě!
Manželství mě děsí čim dál víc
Chci balíček pro manželku, do 600,- něco mi tam naházejte.“
No, tak pojďte se mnou a něco vyberem.“
Nojofurt.
Tak třeba všechno Nivea?
Nojo.
Tak tady sou sprchový gely.
pokračujeme k šamponům
Chcete i šampon?
Nojo.
Jaký má manželka vlasy?
ticho
Vlasy?
Ano, barvu vlasů nebo jestli je má barvený?
Vlasy... Vlasy má. Vlasy má takový špinavý. Jako ne špinavý, ale takový nijak blond.
Vlekla jsem svůj kolos krámem a v duchu se zabývala myšlenkami na nehlučnou vraždu.
Ještě řasenku, aby měla řasy až na vobočí. A lak na nehty.
vyberem zbytek, jdem ke kase a chlápek se začne vracet
Přinese neonově zelenej lak na nehty
Ještě vemu tenhle, ten je taky pěkně šerednej.
Zuzana Kissová
Jak jsem nešla volit
Když jsem byla mladší, trpěla jsem různými pocity ohledně svého volebního hlasu a odmítla jsem se účastnit komunálních voleb. Tato černá skvrna na jménu mé rodiny mě bude pronásledovat do nejdelší volební smrti.
Zuzana Kissová
Zloději a Ayrton Senna
Když jsem po škole zakotvila na rok v drogérii, byla to opravdu škola života. Ale rozhodla jsem se, že to zvládnu nejlíp, jak budu umět.
Zuzana Kissová
Jak je důležité číst si složení
Jako spousta absolventů jsem i já po škole zakotvila v úplně jiné profesi, než jsem vystudovala, ale rozhodla jsem si ten rok v drogerii nějak užít.
Zuzana Kissová
Je to jen na rok
Jako spousta absolventů jsem i já po škole zakotvila v úplně jiné profesi, než jsem vystudovala, ale rozhodla jsem si ten rok v drogerii nějak užít.
Zuzana Kissová
Jak jsem získala první práci
Jako spousta absolventů jsem i já po škole zakotvila v úplně jiné profesi, než jsem vystudovala, ale rozhodla jsem si ten rok v drogerii nějak užít.
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