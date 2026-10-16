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Thajské mučení? Jak je libo.

Zuzana Kissová
Potřeba revitalizace těla je u mě s přibývajícími roky víc a víc na pořadu dne. Po osmi letech učení výtvarky na druhém stupni má někdy člověk pocit, že se mu ty zážitky vyloženě vyrývají do těla a je potřeba si dát relax.

Při výběru masáží u nás ve městě jsem se rozhodla pro salón, kde pravděpodobně masírují opravdové thajky. Česky se totiž mluví jen na recepci. Salón je to krásný, socha Buddhy v nadlidské velikosti mě vždycky uklidní. Na internetu jsem si vybrala paní masérku Shur.

Krása, ukládám se na lehátko obličejem do díry v lehátku, kousek pod otvorem je miska s lehce navoněnými látkovými květinami. Za chvilku přicupitá paní Shur. Broukne na pozdrav a položí na mě ručník. Pak, bůhvíodkud vytáhne vařicí napařený ručníček, kterým mi z gruntu otře chodidla a lýtka. Našponuju nohy, abych jí nevykopla zuby. Zhluboka se nadechnu a v tom cítím, jak paní Shur vyskakuje na lehátko.

Jako já vím, že se při thajské masáži používají nohy, ale v momentě, kdy jsem ucítila, jak po mě paní začíná přešlapovat, mě napadlo, že jsem si asi měla o téhle masáži nastudovat víc.

Že je na útěk už pozdě mi dochází, když mi masérka stojí mezi lopatkami a zapruží tak, že heknu a obličej se mi zabořil hluboko do ručníku. Následuje celkem hrubé zacházení, které ale postupně uvolňuje zaťaté svaly, které mám z momentů, kdy mají deváťáci po přijímačkách a člověk by je chtěl ještě něco naučit :D

Po pár momentech, kdy bolestí zadržuju dech, abych nezačla kvílet, že mi někdo oddělil lýtkový sval od zbytku těla mi dochází, že ta miska s květinami je na slzy a možná i na nudle a že jméno Shur je pravděpodobně zkratka pro Surová. Když z paní uvidím pantofle, dochází mi, že už je konečně dole a už to asi bude dobrý.

Nebude. Paní Shur má speciální odrůdu loktů, který si každej den jistě přibrušuje flexou a přesně tou špičkou se mi zaryje kolem lopatky na místě, které zatínám v momentech, kdy se někdo ve škole zeptá: A k čemu mi to v životě bude?

Chtěla bych zaštkat, že to zatvrdlý místo je prostě mojí součástí a ať mě pustí domů nebo nejlépe k mámě domů. Paní má ale jiný plán. V mžiku je znovu na lehátku, sedí mi na zádech chytne mě za ruce a pronese smrtící větu: Lock my hands.

Jak lock my hands? Snad mě nechce v leže na břiše zvednout dozadu?

Lock my hands. Zopakuje, tak ji chytnu taky za zápěstí a ona mě fakt zvedne a ještě se mnou třepne tak, že mi křupne všude. I v hlavě. Strašně ráda bych se na tyranku podívala, takže když se otáčím na záda, protože mučit mě bude zřejmě i zepředu, koukám, kde je. Jasně chovaná za ručníkem, mrcha 😊 A když se ji snažím zahlédnout, stojí už mimo zorné pole a vzápětí mi pokládá další ručník na oči (zřejmě, abych ji nepoznala na ulici) Chytne mi už tak dost utržený sval mezi krkem a ramenem a teď teprve poznám středověk. V masérské škole se to jistě jmenuje „orel přistál“ přes ručním mi sápe sval a já mám zakouslou pusu, která ale není pod ručníkem vidět. Po hodině poněkud jednostranného zápasu paní Shur odchází. Já jí v misce na dýško nechám neuvěřitelně nesmyslnej obnos, protože potřebuju usmířit bohy a s šíleným křupáním odcházím. Dva dny mi nechutná jíst, ale když se po čase vybičuju k další návštěvě, je to už lepší. Hybnost těla se zvyšuje a když supluju na prvním stupni, jdu při komunikaci s dětmi do mnohem hlubšího dřepu.

Na druhém stupni změnu pozoruju taky. Když jsou děti nesnesitelné, říkám si, že je to prd proti paní Shur.

Autor: Zuzana Kissová | pátek 16.10.2026 14:05 | karma článku: 0 | přečteno: 26x
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