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Práce snů

Zuzana Kissová
Když jsem po roce prchla z drogérie, práci v oboru jsem získala na DPP u jednoho zlatníka. Velká zakázka, konečně za zlatnickým stolem a štěstí už prostě jen neklepalo na dveře. V mých představách je vykopávalo jak Van Dame!

Štěstí ale byla převlečená bídička. 300 hodin DPP se rychle vyčerpalo a bylo mi řečeno, že mě nezaměstnají a že jsem pomalá. Jestli chci prý zůstat, tak ať si udělám živnosťák. Byl to kec. Měla jsem odejít, ale o švarcsystému nás ve škole nikdo neučil a tak jsem se do něj navlíkla na 3 roky.

Potřeba praxe mě nutila zůstávat. Zlatničinu si bohužel musíte dost tvrdě vysedět a tak jsem si k denní práci našla i noční párkrát za týden. Bylo to zombie období, kdy jsem po práci 6:30-14:30 odjížděla do Liberce. Směna trvala od šesti navečer zhruba do tří do rána. Z Liberce nás firemní autobusy odvážely na inventury obchoďáků všude po republice.

Na inventury jezdila zvláštní skvadra lidí. Na to, že to byla brigáda, tam bylo minimum studentů. Většině lidí bylo kolem 50.

Mezi všemi vynikala paní Pavlina (my si totiž museli všichni povinně tykat). Pavlína měla asi 155 cm, dlouhý mastný cop a postavu Srstky. Ruce měla věčně v pěst. V Mostě na parkovišti se chtěla porvat s paní, která si stěžovala, že jí jde kouř z cigarety do auta. Když jsme vešli do obchoďáku dala Pavlína neuvěřitelný ramínko zákaznici, která se jí hned neklidila z cesty, chudák paní měla asi 40 kilo a takřka odlítla, za což ji seřvala: Jako kam čumíš, já sem jdu na noční inventuuuru!

Hrozně jsem se jí bála.

Na samotné inventuře vedle mě stál u regálu, hezkej kluk v mým věku. V duchu jsem si poskočila, že je to velice milé. Jenže hoch celou dobu divně nakrucoval hlavu a škubal s ní a taky funěl.

Přitažlivost lehce klesala. Po chvíli jsem zaregistrovala, jak znovu hází hlavou a najednou jsem uviděla, že si smrká do rukávu u trička s krátkým rukávem! Takže vlastně na rameno. Lovestory byl konec a autobus nás před čtvrtou ráno vyklopil v Liberci, akorát na první spoj domů, kde jsem hodinu a půl spala a šla do práce do dílny. A takhle jsem to flikovala něco přes rok.

Autor: Zuzana Kissová | čtvrtek 29.10.2026 15:40 | karma článku: 3,83 | přečteno: 51x
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Zuzana Kissová

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Neponaučitelná, teď zrovna učitelka a zlatnice. Která prochází životem tak, že se přátelé lámou smíchy v pase.

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