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Podepiš to. Aneb mé mučení druhostupňových žáků

Zuzana Kissová
Jsem učitelka, už docela dlouho. Během své praxe jsem zjistila, co přesně druhostupňovým dětem do života chybí a tak přichází mučení :)

Ve výuce vždycky hledám cestu. K žákům, ke kolegům k pevnějším nervům. Bez legrace. Naštvat se na jednoho puberťáka je k ničemu, já to zkoušela ze začátku své kariéry. Občas závidím rodičům, že jejich dítko prostě jednou dospěje a bude z něj ten „jedlej“ člověk, se kterým je řeč. Já jsem nonstop už několik let po uši v pubertě, protože učím 7.-9.třídu.

Zkrátka, když s dětmi začne být řeč, odcházejí na střední. Dost často zmatení, hledající brigádu. A jelikož nejsem jen učitelka, ale i podnikám a mám svou zlatnickou dílnu, kde dělám na zakázku, péruju děti v oblastech obyčejného života. Vytvářím tréninkové pracovní smlouvy. A na nich se učíme, proč je důležité smlouvu mít a proč je ještě důležitější ji přečíst.

Jsem totiž bestie a do pracovních smluv dávám šílenosti, jako třeba, že kdo během výukové hodiny nestihne 1500 obrázků, přijímá důtku. No. Naposled mi z 22 dětí v osmičce smlouvu nepodepsala jen jedna a i tu jsem téměř zviklala. Přišla se šeptem na smlouvu zeptat a vlastně se omlouvala, že tam mám asi chybu.

Nepodařilo se mi ji překecat (trénink, aby slepě nevěřili autoritám) aby to podepsala a zbytek třídy pak zíral, do čeho se to uvrtal. Ať už jsou moji puberťáci jakýkoliv, přeju si jediné. Až budou něco v životě podepisovat, aby si vzpomněli na Kissovou a tu smlouvu dočetli do konce.

Autor: Zuzana Kissová | pondělí 19.10.2026 10:40 | karma článku: 8,49 | přečteno: 110x
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Zuzana Kissová

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Neponaučitelná, teď zrovna učitelka a zlatnice. Která prochází životem tak, že se přátelé lámou smíchy v pase.

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