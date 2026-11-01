Kolik heroinu propašuješ?
Když jsem si myslela, že dvě práce nejsou zas až takový zlo, opustil mě po devíti letech partner. Bohužel. Nemohla jsem si teatrálně lehnout a týdny se litovat nebo odjet do Indie, jako filmová hrdinka.
Po pár měsících mě kamarádi donutili jít na rande s jejich bývalým spolužákem ze střední, který mi od prvního setkání neustále připomínal, že má IQ 160 a jestli vím svoje IQ a jestli bych byla ochotná si ho nechat změřit.
Šli jsme na procházku do parku, zima jak na Sibiři, tma, jak nebudu říkat kde, sněhu po kolena + mizerná baterka. Docela bych v ten moment uvítala, kdyby nás někdo přepad, protože bych se útěkem alespoň zahřála. Cestou mi pouštěl svý písničky co měl na youtube. Všechny byly o tom, kde se ožral a videoklip byl sestaven z jeho chlastacích fotek. Pak si všiml, že mezi stromy probleskuje světlo.
Co to je?
Tak třeba je to baterka, někdo je taky na romantický procházce. Vždyť je Valentýn.
Dostal záchvat
Jak jako Valentýn, debilní den, TYVOLE a my jako šli na Valentýna na rande?
Napadlo mě, že by si měl možná místo IQ nechat změřit EQ.
Řekla jsem, že je mi zima a chci už jít. Opustila bych ho klidně v té tmě, ale nechala jsem si u něj doma batoh, než jsme vyrazili ven, takže by bylo nemoudré ho v amoku zanechat mezi stromy.
Cestou parkem, kde už byly lampy, najednou ztuhl a zíral asi 50 metrů před nás na nějaký lidi se psem.
Co je?
To sou NAŠI!
Podotýkám, že nám bylo už hodně přes 20.
Doufám, že mě náš pes nezavětří.
Najednou koukám, že na cestičce stojím sama, protože on zničehonic zahučel do nejbližšího křoví.
Už jsou pryč?
Chtěla jsem na jeho rodiče škodolibě zavolat, ale nemohla jsem si vzpomenout na jeho příjmení. Když rodiče poodešli, pomohla jsem mu z křoví a tím to tak nějak zhaslo.
Na dalším rande se mě kluk pro změnu už po 10 minutách konverzace zeptal, kolik si myslím, že bych byla schopná propašovat heroinu v konečníku. Zírala jsem na něj tak, že okamžitě změnil téma a sdělil mi, že Boubínský prales by se mohl klíďo nechat vykácet, jestli jsou pod ním nerostné zdroje.
Přiznám se, že se mi v ten moment dost zastesklo po tom klukovi s IQ 160.
Zuzana Kissová
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