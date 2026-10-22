Každoroční učitelské blues
Učím osm let. Ani málo, ani moc. Na druhém stupni. Osm let jsem namočená v nějaké formě puberty. Mám vlastní výzkum o její nakažlivosti a můžu říct, že covid by se v rychlosti nákazy před pubertou styděl. Začne to pacientem 0. A přesně tolik procent má daný žák nějaké empatie 😊 A vy jen čekáte, jak se to začne šířit třídou, za pár týdnů je nakažená třetina třídy, za pár měsíců už víc než polovina. Komu to nepropukne v sedmičce, ukáže drápy v osmičce. Nedá se s tím nic moc dělat, jen to korigovat, nebrat si to osobně a sledovat první „vyléčené“ vlaštovky.
Teď si ale představte, že i přes několikaleté šílenosti v hodinách před vámi najednou sedí třída 25 lidí, kteří mají plány, které znáte, příběhy, které s vámi probírali a vzájemně jste se poznali. A vy víte, že jsou na konci základky. Zbývá pár měsíců a snažíte si to v kolektivu udělat moc hezký. Už se neptáte jen vy, ale i oni, protože tuší, že jako dospělý člověk asi víte něco, co oni ne. Pak se přehoupnou přijímačky, trochu to zavře a jen mrknete a je červen. Pokud jste jako já, učili jste obě devítky a znamená to jediné.
Ze života vám najednou zmizí zhruba PADESÁT lidí, se kterými jste si čtyři pět let měli tolik co říct, že vám to rve srdce. Všichni furt říkají, jak by nešli učit kvůli zlobivým dětem, nevýhodnému platu nebo sporům s rodiči, ale pravda je taková, že nejtěžší je pustit ty děti, co byly fajn, dál. Ano, můžete si psát, lajkovat si fotky, ale ty chvíle už se nevrátí. Červenec a srpen jste trochu ve vakuu, ale realita která nastane v září vás pak kolikrát trápí až do Vánoc. Ale nezbývá, než si vytvořit další vazby s dalšími třídami a hledat cestu, jak se s nimi mít rád.
Zuzana Kissová
Podepiš to. Aneb mé mučení druhostupňových žáků
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Zuzana Kissová
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Zuzana Kissová
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Zuzana Kissová
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Zuzana Kissová
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