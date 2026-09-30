Jak jsem získala první práci
Jak jsem se vlastně dostala do drogerie?
Ještě na vyšší škole jsem hledala zaměstnání, obcházela pohovory a na jednom místě byli z mého vzdělání nadšení, titul jim nevadil a líbilo se jim, že jsem předtím na střední vystudovala dva obory, které se dají kombinovat. Zrovna rozšiřovali zlatnický provoz o 15 lidí. Byla jsem nadšená, oni také, paní majitelka slíbila, že za 14 dní podepíšeme smlouvu a začneme. Mrkla, ať zavolám. Odřekla jsem mezitím zlatnickou stáž v Egyptě.
Když jsem za dva týdny zavolala, paní mi řekla, že provoz nerozšiřují, nikoho nehledají, vůbec nechápe, co po ní chci a nazdar.
Na spoustě míst (psala a chodila jsem fakt všude možně) mi řekli, že s titulem fakt ne. Nakonec mi pomohla maminka mého tehdejšího kluka. Poslala mě ke známým do Tety na pohovor. Bylo mi 24, měla jsem za sebou různé brigády, ale pohovor nikdy. Což vlastně byla klika, protože jsem velkou část života byla jeden velkej trapas.
Přišla jsem nastrojená jak do kanceláře a ve skladu prodejny jsem si sedla na plastovou stoličku. Dvě šéfové se ptaly, já odpovídala. Po půlhodině, kde jsem se oháněla především tím, že ze školy náramně rozumím chemii a na co který přípravek doporučit, jsme se loučily. Jako slušné děvče jsem vstala a chtěla šéfkám podat ruku. Pak jsem ucítila, jak mě vzadu na sukni něco zatahalo. To už se ale obě válely smíchy po stole a já se otočila a uviděla, že stolička měla prasklý sedátko a jak jsem si sedla, skříplo mi sukni a já teď stojím s tou pitomou stoličkou kolmo k zadku.
No, byla jsem přijatá a tady je jedna z dalších perliček z roku, který jsem v krámě strávila.
Včera přišel chlap do krámu, menší, hodně pištěl a chechtal se
Máte alpu?
Jo, buď tady nebo pak masážní gel nebo krém.
Já vám nevim.
Pak mě napad nevinnej dotaz.
A na co to chcete?
Na břicho.
Jako na namožený? ptám se a myslim na to, že hned jak vypadne, půjdu na oběd.
Namožený? Chacha. Ne, já mam na břiše tohle.“ řekne a vytáhne triko málem až nad hlavu, aby mi ukázal obrovskou fialovou plíseň/vyrážku, co jávimcotoje, na břiše. (V tu chvíli konstatuju, že na oběd nepůjdu.)
Nevim jestli je alpa dobrej nápad. To vás bude pálit. Chlap dál drží tričko, aby bylo všechno vidět
Jen ať to pálí, to je jedině správně. A s chechotem si bere Alpu.
Zuzana Kissová
Začátky mé pracovní kariéry
Jako spousta absolventů jsem i já po škole zakotvila v úplně jiné profesi, než jsem vystudovala, ale rozhodla jsem si ten rok v drogerii nějak užít.
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