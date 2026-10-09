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Jak jsem nešla volit

Zuzana Kissová
Když jsem byla mladší, trpěla jsem různými pocity ohledně svého volebního hlasu a odmítla jsem se účastnit komunálních voleb. Tato černá skvrna na jménu mé rodiny mě bude pronásledovat do nejdelší volební smrti.

Jak jsem jednou nešla volit

Kdysi jsem se nešla ke komunálním volbám na vesnici, která čítala 89 voličů.

Rodiče mi sdělili, že je to chyba, ale přemlouvat že mě nebudou. Výsledky se u nás vyhlašovaly tradičně rozhlasem. Do nejdelší smrti nezapomenu na ten okamžik, kdy se o jeden hlas do party, ze které se bude vybírat starosta, nedostal člověk, který měl a dostal člověk, který neměl. Ticho v kuchyni se dalo krájet, moje svědomí dosáhlo dna mariánského příkopu. Od té doby se k volbám šprťounsky dostavuji i když už bydlím ve městě s 14 000 obyvateli.

Pečlivě kontroluji občanku a nejednou jsem z nervozity omylem olízla i volební obálku. Díky faktu, že bydlím ve větším městě se mi teď moje špatná volební karma pravidelně vrací. A to v podobě označení jednotlivých stanovišť, která samozřejmě nejsou jen podle prvních písmen příjmení, ale podle prvních dvou písmen dvou různých písmen. Pravidelně tak stojím mezi dveřmi volební místnosti a brejlím na papíry, abych pak neomylně zamířila ke špatnému stolku. Můj mozek totiž není v tom presu schopen pracovat a odříkávat si tiše abecedu i když je nad slunce jasné, že musím jít ke stolku se jmény začínající na Hu až Ko.

Autor: Zuzana Kissová | pátek 9.10.2026 17:54 | karma článku: 0 | přečteno: 50x
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Zuzana Kissová

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